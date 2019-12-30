"Зеленое чмо": на канале Порошенко пообещали нагнуть и выпороть Зеленского

Поярков пообещал нагнуть и выпороть Зеленского / УНИАН

Телеведущий канала Прямой, который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу Украины Владимира Зеленского и его команду на конюшне розгами.

С таким обещанием Сергей Поярков выступил в прямом эфире своей программы Поярков News, который состоялся 27 декабря.

"...я утверждаю, что в сравнении с великим патриотом и воином, американским президентом, которого уважает весь мир, Джорджем Бушем, мы выбрали невоспитанное зеленое чмо. И нам с вами его воспитывать", – утверждает Поярков.

Он заявил, что Зеленскому надо "относиться к Федине и Звиробий так, как Буш относится к своим певцам. И мы его заставим, если какой-то козел не хочет для нас этого делать, то мы его нагнем и заставим, как в том клипе Эминема".

Читайте также"Пускай радуются, что моча, а не кислота": Звиробий гневно наехала на журналистов - видео"Зеленский и ваша команда, смотрите клип Эминема! Если не будете исполнять мою команду – там все написано! Вы – моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!" – разошелся под конец журналист.

Судя по всему, Поярков имеет в виду антивоенный клип Эминема Mosh. В нем американский рэпер прекратить бомбардировки Ирака и вернуть американские войска на родину. После чего Бушу-младшему, по сюжету, вручали АК-47 и отправляли самого участвовать в войне, дабы впечатлить своего папу (тот в свое время также занимал пост президента США).

Ранее Поярков намекнул, что за Зеленского голосовали "идиоты" и "дураки". Граждане хотят взаимоисключающих вещей, отметил художник.

Напомним, 28 ноября правоохранители пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий (Алены Самбул-Беленькая), которую вместе с нардепом от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Софией Фединой подозревают в угрозе убийством действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Позднее Звиробий рассказала о том, что у нее изъяло ГБР во время обысков.