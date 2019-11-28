Звиробий рассказала, что у нее изъяло ГБР во время обысков

Маруся Звиробий / vuuzletvukraine.com

Известный волонтер Маруся Звиробий (Елена Биленька-Самбул) называет утренние обыски, прошедшие в ее доме, политическим преследованием и утверждает, что следователи Госбюро расследований изъяли у нее оружие.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала Newsone.

"Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано – как это письмо называется? – в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали потому просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", - рассказала она.

Читайте также"Тищенко и Дубинский – дерьмо, меня это вкурвило": Звиробий объяснила угрозу убийством Зеленскому - видеоКроме того, Звиробий уверена, что обыски в ее жилище - дело рук директора ГБР Романа Трубы.

"Я там видела подпись Трубы (директор ГБР Роман труба, – УП), а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человека надо не уволить – его надо посадить. Это не у меня должен проходить обыск, а у него. Это исключительно политическое преследование", - заявила волонтер

Зверобой также рассказала, что правоохранители изъяли у нее блокнот и два ружья.



Напомним, утром в четверг, 28 ноября, правоохранители пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий (Алены Самбул-Беленькая), которую вместе с нардепом от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Софией Фединой подозревают в угрозе убийством действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому.



