Звиробий рассказала, что у нее изъяло ГБР во время обысков

По мнению Маруси Звиробий, обыски в ее жилище - чисто политическое преследование.
Известный волонтер Маруся Звиробий (Елена Биленька-Самбул) называет утренние обыски, прошедшие в ее доме, политическим преследованием и утверждает, что следователи Госбюро расследований изъяли у нее оружие.
Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала Newsone.
"Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано – как это письмо называется? – в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали потому просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", - рассказала она.
Читайте также"Тищенко и Дубинский – дерьмо, меня это вкурвило": Звиробий объяснила угрозу убийством Зеленскому - видеоКроме того, Звиробий уверена, что обыски в ее жилище - дело рук директора ГБР Романа Трубы.
"Я там видела подпись Трубы (директор ГБР Роман труба, – УП), а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человека надо не уволить – его надо посадить. Это не у меня должен проходить обыск, а у него. Это исключительно политическое преследование", - заявила волонтер
Зверобой также рассказала, что правоохранители изъяли у нее блокнот и два ружья.
Напомним, утром в четверг, 28 ноября, правоохранители пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий (Алены Самбул-Беленькая), которую вместе с нардепом от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Софией Фединой подозревают в угрозе убийством действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Звиробий и Федина против Владимира Зеленского: история конфликта
В конце октября 2019 года депутат от партии Европейская солидарность София Федина и волонтер Маруся Звиробий организовали видеотрансялцию, посвященную визиту президента Владимира Зеленского в Золотое перед разведением войск. Обеим не понравилась манера общения главы государства с военными, по мнению Звиробий и Фединой Зеленский допускал вольности в общении.
"Такое впечатление, что Зеленский думает, что он бессмертный... Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно", - скзала Федина во время стрима.
"Они тебя подорвут, я тебя обещаю, тебя надо мочить в сортирах", - добавила Звиробий. Также последняя называла президента в среднем местоимении "оно", "зеленой гнилью", "сукой", "падлой", "пидаром" и отметила, что все желают, чтобы он "сдох, просто - каким образом".
- После скандала Федина пояснила, что причиной угроз является желание, чтобы "президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты".
- Позже против Федины и Зверобой было открыто уголовное производство по факту угрозы убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст.346 Уголовного кодекса Украины). 26 ноября стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины.
- 4 ноября возник новый скандал: в сети появилась якобы переписка Федины и Артура Герасимова, в котором нардеп признается, что ее "бросили под танк", дав задание "встретиться с Марусей и провернуть это" и выражает сомнения в том, что партия ЕС и лично Петр Порошенко станут ее защищать.