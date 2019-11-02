"Пусть посидят в камере и оттуда попи*дят": в Сети удивлены, как Федина "вляпалась в такое го*но"

Федина попала под раздачу в Сети / УНИАН

Народная избранница от партии Европейская солидарность София Федина из-за своих резких высказываний в адрес президента Владимира Зеленского попала в немилость многих украинцев.

Отметим, по словам генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, в высказываниях Федины есть очевидные признаки преступления.

К слову, в комментарии журналистам он также подтвердил информацию об открытии уголовного производства, в котором фигурирует Федина.

"Да, это правда, не только он (народный депутат от Слуги народа Александр Качура), а многие народные депутаты обращались по этому поводу. Производство было открыто еще в понедельник (28 октября, ред.). Там есть очевидные признаки преступления, и по этим признакам преступления было открыто уголовное производство. ГБР, кажется, сейчас его расследует", - отметил генпрокурор.

Так вот, многие в Сети пишут, что разочаровались в Федине, а некоторым стыдно, что она представляет Львовщину в Раде. При этом уголовное дело у огромного количества украинцев вызвало радостные эмоции.

"Львiвська ДУРЕПА. Прикро, до така дурепа i шльондра представляе в радi львiвський регiон, невже не знайшлося бiльш порядноìī жiнки", - отметила Людмила Геращенко.

"Софійко, тобі не Ссоромно???? Ти згадай ким ти була раніше? Які ідеі у тебе були??? Мені за тебе соромно, ти що продалась???? Ти ж була людиною, я тебе знала ( заочно). Що ти робиш? Під кого лягаєш? політики змінюються, совість ( якщо вона у тебе лишилась) не змінюється, гідність не змінюється. Як ти, саме ти могла попасти у таке гі...но. жінки взагалі то хитрі і розумні, а ти??? Ні одне ні друге. Отак зганьбити все до чого йшла????", - вопрошает Инна Катамидзе.

"У Будь який розвинутій крайні світу за такі дії наступає кримінальна відповідальність і як що таке можна казати публічно в адрес президента країни , так що робити простим мешканцям, де шукати і захисту та правди? Це ганебна поведінка , і за це треба відповідати шановні " дівчата"", - отметила Мария Новицкая.

"Пані Федино, закликати до Вашої совісті - смішно, бо Ви її навряд чи колись мала. Але мені здається, що Вам потрібна допомога психіатра. Не затягуйте, щоб встигнути ще до в'язниці разом Вашим власником. Ви просто огидна", - посоветовал Сергей Сацюк.

"Посадить без права внесения залога. Пусть посидят в камере и оттуда попи*дят и порассуждают.Я думаю- десятому закажут", - высказалась Алла Ващук.

"Это великолепно!!! им стоит дать пожизненное!!!", - подчеркнула Катерина Перехрист.

"Ну накінець то Дівки занадто багато собі дозволяють З Федини зняти недоторканість і садити обов'язково обох", - добавила Марина Коцан.

"Одягли камуфляж і думають, що вони ,,патріотки,, що таким ,,патріоткам,, як вони за погрози президенту, за той весь бруд, яким вони поливали його, нічого не буде... Треба за все відповідати перед законом, а особливо за погрози...", - сказала Ольга Войтенко.

Читайте также"Порохоботки распустили ядовитый язык": депутат "накапал" на Федину в ГПУ и ГБРНапомним, ранее народный депутат от фракции Европейская солидарность София Федина заявила, что ей поступали угрозы о расправе над ней.

"Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк и что я должна уже готовится к встрече с Александром Белым", - рассказала Федина в кулуарах Верховной Рады.