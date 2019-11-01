Дело Федины: Рябошапка рассказал об "очевидных признаках преступления"

София Федина / УНИАН

В высказываниях народного депутата от Европейской солидарности Софии Федины есть очевидные признаки преступления, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В комментарии журналистам он также подтвердил информацию об открытии уголовного производства, в котором фигурирует Федина.

"Да, это правда, не только он (народный депутат от Слуги народа Александр Качура), а многие народные депутаты обращались по этому поводу. Производство было открыто еще в понедельник (28 октября, ред.). Там есть очевидные признаки преступления, и по этим признакам преступления было открыто уголовное производство. ГБР, кажется, сейчас его расследует", - отметил генпрокурор.

"Это фактовое дело, поскольку, по Уголовному процессуальному кодексу, сейчас нет дел в отношении конкретных лиц... По этому сообщению в Facebook", - добавил Рябошапка.

Читайте такжеНа соратницу Порошенко завели уголовное дело за призыв к убийствуВ свою очередь Качура считает нужным провести лингвистическую экспертизу высказываний Федины и волонтера Маруси Звиробий.

Качура отметил, что зарегистрировано уголовное производство в отношении Звиробий и Федины. Он считает, что сейчас целесообразно было бы провести лингвистическую экспертизу, чтобы установить, были ли там факты угрозы, были ли призывы к насильственному свержению власти.

Качура также сообщил, что еще несколько народных депутатов также обратились в правоохранительные органы по этому поводу.

Напомним, ранее было обнародовано видео, на котором Федина и Зверобий предупредили президента Владимира Зеленского об угрозе убийства после его поездки на Донбасс.

После этого Федина заявила о том, что ей начали поступать угрозы.