В Раде предложили завести уголовное дело на соратницу Порошенко

После визита президента в Золотое в Раде разгорелись нешуточные баталии / Фейсбук В.Зеленского

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский призвал наказать народного депутата от партии Европейская солидарность Софию Федину, которая, по его мнению, угрожала президенту Владимиру Зеленскому.

Слуга народа предложил завести на Федину уголовное дело, снять с нее депутатскую неприкосновенность и отправить дело против нардепа от ЕС в суд.

Своими мыслями Дубинский поделился в Телеграм-канале после того, как Федина в нелицеприятной форме прокомментировала визит Зеленского в Золотое и его общение с участниками акции против разведения сил.

"Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепаратисты позволяли. Кто-то думает, что он бессмертен", - написала Федина в Facebook.

Реакция Дубинского не заставила себя долго ждать. Буквально через несколько часов он написал ответ.

"Предлагаю открыть уголовное дело, снять неприкосновенность через зал и отправить в суд", - написал нардеп от Слуги народа в ответ на пост соратницы Петра Порошенко.

Напомним, ранее участники блокады разведения сил на Донбассе после общения с Зеленским рассказали о дальнейших планах своих побратимов.