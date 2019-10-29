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"Безопаснее сидеть на нарах": "наболтавшая лишнего" депутат Федина пожаловалась на угрозы - видео

29 октября 2019, 20:06

Федина уточнила, что она начала получать угрозы задолго до стрима с Марусей Звиробий.

София Федина
София Федина пожаловалась на угрозы / скриншот

Народный депутат от фракции Европейская солидарность София Федина, которую ранее облаяли в Сети из-за угроз в адрес президента Владимира Зеленского, заявила, что ей поступали угрозы о расправе над ней."Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк и что я должна уже готовится к встрече с Александром Белым", - рассказала Федина в кулуарах Верховной Рады, передает Прямой.

При этом Федина уточнила, что она начала получать угрозы задолго до стрима с Марусей Звиробий.Отметим, украинцы в комментариях под видео отреагировали на слова Федины об угрозе в ее адрес.  

"Дэбилка ты со своей ковырялкой пожелай смерти параше хоть народу украины полегчает", - высказался некий Anthrax Gurt.

"Не физдепи сейчас после того что наболтала лишнего, дуреха. Теперь пытаешься выкрутиться", - отметил Анатоль Львов

"Тебе, Федина, безопаснее сейчас - СИДЕТЬ НА НАРАХ!", - высказалась Мила Капустина.

"Не стыда ,не совести. Если наболтала- и считаешь,что права то держись до конца. Курица", - убеждена Татьяна Быкова.

"До речі, Катерина Гандзюк загинула при Порошенку! Чому?", -  спросил пользователь Сети.

Напомним, ранее народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований в связи с высказываниями нардепа Европейской солидарности Софии Федины в адрес президента Владимира Зеленского.

"Я сегодня подал заявление о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру и в ГБР… Я считаю недопустимым, когда активисты и даже народные депутаты себе позволяют призывы к насильственному свержению власти, в том числе физической расправе – гранату бросить, что прозвучало", - отметил Александр Качура.

Читайте также"Тищенко и Дубинский – дерьмо, меня это вкурвило": Звиробий объяснила угрозу убийством Зеленскому - видеоТакже ранее певица и нардеп от фракции Европейская солидарность (политсила экс-президента Порошенко) София Федина прокомментировала свои резонансные нападки на президента Владимира Зеленского.

"Нас все таки услышали. Услышали и начали реагировать. [...] Обидно, что услышали только форму, но не суть [...] А суть в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты". Я хочу, чтобы он понял, какая это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. [...] Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступ это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына в видеообращении на Facebook.

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