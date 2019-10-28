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"Порохоботки распустили ядовитый язык": депутат "накапал" на Федину в ГПУ и ГБР

28 октября 2019, 21:39

Александр Качура пожаловался в ГПУ и ГБР на Софию Федину из-за угроз Зеленскому.

На Софию Федину пожаловались в ГПУ и ГБР
На Софию Федину пожаловались в ГПУ и ГБР / скриншот из видео

Народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований в связи с высказываниями нардепа Европейской солидарности Софии Федины в адрес президента Владимира Зеленского.

"Я сегодня подал заявление о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру и в ГБР… Я считаю недопустимым, когда активисты и даже народные депутаты себе позволяют призывы к насильственному свержению власти, в том числе физической расправе – гранату бросить, что прозвучало", - отметил Александр Качура.

При этом Качура уточнил, что правоохранительные органы зарегистрировали его заявление, передает "Интерфакс-Украина".

Отметим, украинцы в соцсетях требуют реакции от правоохранителей.

"Двi порошенкiвськi лярви вiдкрили свого гидотного рота i закрити не можуть. Невже у нас в державi можна все, з якого часу. Цiкаво, а де правоохороннi органи, чи вони чекають коли iм копняка дадуть? Саме вони повиннi дивитись у вiдповiдностiдо до Закону за моралью та цнотливiстью суспiльство та оберiгаючи державу.Про культуру кажете Порох думав? А може про вiйсько? Сумнiваюсь. У нас що до Пороха нема притензiй?З якого часу в Украiнi дозволено ображати Гiмн, Герб, Прапор, посаду Президента - це символи держави.Казати свою думку на кухнi, чи виливати словесний понос, це двi зовсiм рiзнi речi.Ми повиннi бути справедливими.ВИМАГАЮ ПОКАРАННЯ", - высказался Анатолий Фролов.

 "Этих двух порохоботок проплаченных, срочно нужно привлечь к ответственности и хорошо наказать. Уж больно они распускают свой ядовитый язык", - убеждена Лариса Лияк.

"Я не фанат нашего президента, но это было мерзко и отвратительно слушать. Две особи абсолютно не напоминают женщин. А как может разговаривать депутат ВР? Неужели и это проглотят?", - добавила Светлана Цоновская.

Читайте также"Тищенко и Дубинский – дерьмо, меня это вкурвило": Звиробий объяснила угрозу убийством Зеленскому - видеоНапомним, ранее певица и нардеп от фракции Европейская солидарность (политсила экс-президента Порошенко) София Федина прокомментировала свои резонансные нападки на президента Владимира Зеленского.

"Нас все таки услышали. Услышали и начали реагировать. [...] Обидно, что услышали только форму, но не суть [...] А суть в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты". Я хочу, чтобы он понял, какая это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. [...] Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступ это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына в видеообращении на Facebook.

ГПУ жалоба ГБР Качура Слуга народа Европейская солидарность София Федина
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