"Две ушлепки, под коксом": из-за угрозы Зеленскому в Сети облаяли "дуру"-соратницу Порошенко - видео

София Федина и Маруся Звиробий угрожали Зеленскому / Скриншот

Народный депутат Украины от партии Европейская Солидарность София Федина вляпалась в скандал, угрожая вместе с Марусей Звиробий президенту Украины и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который ранее побывал на Донбассе и поговорил с добровольцами и ветеранами АТО.

Отметим, в соцсетях по этому поводу много разговор. Украинцы увидели в словах депутата угрозу жизни президенту.

В частности, под видео в Youtube граждане пишут, что за такие словам нужно будет отвечать.

"Чи це не загроза життю президента?, на вигляд тверезі але відповідати за таке потрібно буде...", - высказался Валентин Бабчинский.

"Дві Йо*ані простітутки порошннка. Подстілки с траси", - считает Максим Коваленко.

"Федина шизофренічка її треба під суд свиню, і позбавити депутатства", - отметил некто под ником Зеля Барока.

"Ці дві шмари думають що вони бесмертні???", - добавил некто под ником Псих.

"Це відверта загроза та замах на життя. Спочатку на експертизу а потім ізолювати від суспільства. Гидко слухати і дивитись", - подчеркнула Людмила Кравец.

"А що це було? Пряма загроза Президенту? Вони під Коксом? ДЕ Баканов?? ЦЕ ЖАХІТТЯ!! І одна з них це депутати ВР ?! ЦЕЖ КОШМАР?", - вопрошает некто под ником Сыла Сылкина.

"Савченко за что посадили? Значит эта Федына прямо угрожает президенту и ей за это ничего не будит?", - спросил некто под ником Ок.гер.

"Две ушлёпки! Снимать неприкосновенность с одной и в тюрьму, а другую уже сейчас!!!", - сказала Elena Clergé.

"Не федина, пиз... На. Да, бомонд у нас и нардепка у пороха ещё, те дуры. Нахренячились в кафешке и на болтали лет на восемь. Надо снимать прикосновенность и на нары вместе в маруськой. Чтобы не скучно было. Это какой-то ужас", - убеждена Олеся Черностан.

"И это простят? Нацикам можно всё? В любом нормальном государстве они должны быть арестованы", - обратила внимание Зоя Гуляева.

"Вот такие твари и развязали ВОЙНУ!! И дальше жаждят крови!!", - подчеркнул Саша Корнилов.

"Кто ты такая, бычка колхозная? Какой народ ты представляешь?", - уточнил Александр Савчук.

"Две тупорылые бычки, накатили по полбутылки водки и изрыгают свой интеллект" - добавила Ольга Кедровская.

Читайте также"Всех мордой в землю": Гиркин увидел второй шанс для Кремля на создание большой НовороссииНапомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский призвал наказать народного депутата от партии Европейская солидарность Софию Федину, которая, по его мнению, угрожала президенту Владимиру Зеленскому.

Слуга народа предложил завести на Федину уголовное дело, снять с нее депутатскую неприкосновенность и отправить дело против нардепа от ЕС в суд.

Своими мыслями Дубинский поделился в Телеграм-канале после того, как Федина в нелицеприятной форме прокомментировала визит Зеленского в Золотое и его общение с участниками акции против разведения сил.