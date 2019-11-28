"Словарь матерных слов нашли?": соцсети обсуждают обыски у Маруси Звиробий

Маруся Звиробий

Утром 28 ноября правоохранители пришли с обыском в доме волонтера Маруси Звиробий (Алены Самбул (Беленькой)), которую вместе с нардепом от партии Порошенко Европейская солидарность Софией Фединой подозревает в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На основании судебного постановления в гости к Звиробий в Калиновку нагрянули сотрудники ГБР и бойцы спецподразделения СБУ Альфа.

Начало следственных действий сама Звиробий транслировала в Facebook, трансляция прервалась после того, как следователи изъяли у Звиробий телефон.

Во время обыска в доме были сама Маруся Звиробий, ее мама, бабушка, а также малолетняя дочь, которую следователи не разрешили отправить в детский сад. В дом пустили только одного из трех адвокатов, которых вызвала волонтер. Социальные сети обсуждают визит силовиков к волонтеру.

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Журналистка Татьяна Даниленко советует президенту Владимиру Зеленскому как можно скорее отмежеваться от действий правоохранительных органов, которые, по ее мнению, могут просто слишком рьяно "выслуживаться":

"Обыски в доме женщины, которая резко высказалась о Владимире Зеленском - это однозначно вершина абсурда. Ни один из его предшественников не прибегал к такой явной мелочной расправе, хотя каждый из них был не менее мелочным. Вполне возможно, ГБР и СБУ решили по-тупому выслужиться. Если это так, президент должен отмежеваться от маразматических действий следственных органов и по меньшей мере их осудить. Чтобы просто продемонстрировать свою адекватность"

Блогер Сергей Наумович иронизирует над обысками, вспоминая лексикон Звиробий во время приснопамятной трансляции:

"У Маруси Зверобой проходит обыск силовиков. Не совсем понятно, что ищут. Может словарь матерных слов?"

"Интересно, нашли у Маруси Зверобой при обыске ее кукушку или она давно улетела?" – интересуется Артур Нискубин.

Общественный активист Марк Гордиенко обратился к президенту, отметив, что подобные обыски в первую очередь представляют опасность для самого главы государства.

"Крах СССР мне стал очевиден, когда был принят закон о наказании за критику и оскорбления Президента СССР Горбачева и членов его семьи. Сейчас, ДБР при поддержке альфы штурмуют народного героя Марусю Зверобой, за оскорбления и мат в интернете по отношению к вам. Все в рамках законодательства. Закон, типа, у нас один для всех. Многие люди, знающие вас лично, говорят, что вы хороший человек, наверное, это так. Но вы очень плохой политик. И это опасно как для вас, так и для страны. Как ты меряешь, так и потом тебя отмерят"

Волонтер Юрий Касьянов назвал выступление Федины и Звиробий "хамством и пьяной болтовней", а действия ГБР – "репрессиями".

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