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"Словарь матерных слов нашли?": соцсети обсуждают обыски у Маруси Звиробий

28 ноября 2019, 12:22

Правоохранители показали волонтеру решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий

Маруся Зверобой обыски
Маруся Звиробий

Утром 28 ноября правоохранители пришли с обыском в доме волонтера Маруси Звиробий (Алены Самбул (Беленькой)), которую вместе с нардепом от партии Порошенко Европейская солидарность Софией Фединой подозревает в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На основании судебного постановления в гости к Звиробий в Калиновку нагрянули сотрудники ГБР и бойцы спецподразделения СБУ Альфа.

Начало следственных действий сама Звиробий транслировала в Facebook, трансляция прервалась после того, как следователи изъяли у Звиробий телефон.

Во время обыска в доме были сама Маруся Звиробий, ее мама, бабушка, а также малолетняя дочь, которую следователи не разрешили отправить в детский сад. В дом пустили только одного из трех адвокатов, которых вызвала волонтер. Социальные сети обсуждают визит силовиков к волонтеру.

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Журналистка Татьяна Даниленко советует президенту Владимиру Зеленскому как можно скорее отмежеваться от действий правоохранительных органов, которые, по ее мнению, могут просто слишком рьяно "выслуживаться":

"Обыски в доме женщины, которая резко высказалась о Владимире Зеленском - это однозначно вершина абсурда. Ни один из его предшественников не прибегал к такой явной мелочной расправе, хотя каждый из них был не менее мелочным. Вполне возможно, ГБР и СБУ решили по-тупому выслужиться. Если это так, президент должен отмежеваться от маразматических действий следственных органов и по меньшей мере их осудить. Чтобы просто продемонстрировать свою адекватность"

Блогер Сергей Наумович иронизирует над обысками, вспоминая лексикон Звиробий во время приснопамятной трансляции:

"У Маруси Зверобой проходит обыск силовиков. Не совсем понятно, что ищут. Может словарь матерных слов?"

"Интересно, нашли у Маруси Зверобой при обыске ее кукушку или она давно улетела?" – интересуется Артур Нискубин.

Общественный активист Марк Гордиенко обратился к президенту, отметив, что подобные обыски в первую очередь представляют опасность для самого главы государства.

"Крах СССР мне стал очевиден, когда был принят закон о наказании за критику и оскорбления Президента СССР Горбачева и членов его семьи. Сейчас, ДБР при поддержке альфы штурмуют народного героя Марусю Зверобой, за оскорбления и мат в интернете по отношению к вам. Все в рамках законодательства. Закон, типа, у нас один для всех. Многие люди, знающие вас лично, говорят, что вы хороший человек, наверное, это так. Но вы очень плохой политик. И это опасно как для вас, так и для страны. Как ты меряешь, так и потом тебя отмерят"

Волонтер Юрий Касьянов назвал выступление Федины и Звиробий "хамством и пьяной болтовней", а действия ГБР – "репрессиями".

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Звиробий и Федина против Владимира Зеленского: история конфликта

В конце октября 2019 года депутат от партии Европейская солидарность София Федина и волонтер Маруся Звиробий организовали видеотрансялцию, посвященную визиту президента Владимира Зеленского в Золотое перед разведением войск. Обеим не понравилась манера общения главы государства с военными, по мнению Звиробий и Фединой Зеленский допускал вольности в общении.

"Такое впечатление, что Зеленский думает, что он бессмертный... Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно", - скзала Федина во время стрима.

"Они тебя подорвут, я тебя обещаю, тебя надо мочить в сортирах", - добавила Звиробий. Также последняя называла президента в среднем местоимении "оно", "зеленой гнилью", "сукой", "падлой", "пидаром" и отметила, что все желают, чтобы он "сдох, просто - каким образом".

  • После скандала Федина пояснила, что причиной угроз является желание, чтобы "президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты".
  • Позже против Федины и Зверобой было открыто уголовное производство по факту угрозы убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст.346 Уголовного кодекса Украины). 26 ноября стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины.
  • 4 ноября возник новый скандал: в сети появилась якобы переписка Федины и Артура Герасимова, в котором нардеп признается, что ее "бросили под танк", дав задание "встретиться с Марусей и провернуть это" и выражает сомнения в том, что партия ЕС и лично Петр Порошенко станут ее защищать.
СБУ Владимир Зеленский ГБР Маруся Звиробий Юрий Касьянов Татьяна Даниленко Артур Нискубин Сергей Наумович Марк Гордиенко
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