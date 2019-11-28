Угрозы Зеленскому: силовики нагрянули с обыском к Марусе Звиробий - СМИ

София Федина и Маруся Звиробий угрожали Зеленскому / Скриншот

Рано утром в четверг, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований приехали с обысками домой к волонтеру Марусе Звиробий, которая вместе с нардепом от Европейской солидарности Софией Фединой подозревается в планировании убийства президента Владимира Зеленского.

Дом Звиробий расположен в Калиновке - туда и прибыли детективы ГБР.

"Да, прямо сейчас, у Маруси Зверобой обыск. Приехали ГБР-овцы в Калиновку", - пишет Страна со ссылкой на собственный источник в адвокатских кругах.

Напомним, 27 ноября стало известно, что следователи ГБР направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении нардепу от Европейской солидарности Софии Федине и волонтеру Марусе Звиробий из-за угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, в ГПУ направили проект представления в парламент о согласии на привлечение Федины к уголовной ответственности. Действия Федины и Звиробий квалифицировали как угрозу убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). Позже София Федина отреагировала на информацию о готовящемся ей подозрении.

Как сообщал Главред, София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому.