"Изнасилование – законно": Федина "зашкварилась" заявлением о режиме Зеленского

София Федина / скриншот

Народная избранница от Европейской солидарности София Федина отреагировала на информацию о готовящемся ей подозрении. По ее словам, с этого момента можно говорить о "режиме Зеленского".

"Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского. Давление на силовые органы – законно, изнасилование – законно, участие в антимайданах – похвально, преследования и пренебрежение к военным – законно, зачистка дел Майдана – законно, заказывать проституток в парламенте – похвально, зарплаты в конвертах – похвально, кнопкодавство – похвально!" – написала нардеп в Facebook.

При этом он заявил, что в нынешних реалиях защищать государство и собственное мнение стало преступлением.

Напомним, София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Позднее нардеп прямо заявила о том, что ей поступали угрозы о расправе над ней.

Позже стало известно, что против нардепа от Европейской солидарности Софии Федины и волонтера Маруси Зверобий открыли уголовное дело. 26 ноября стало известно, что следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении Фединой из-за угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского.