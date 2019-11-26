Угрозы Зеленскому: ГПУ готовит снятие неприкосновенности с Федины

София Федина / УНИАН

Следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении нардепу от Европейской солидарности Софии Федине из-за угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба ГБР, подозрение готовятся объявить и волонтеру Марусе Звиробий. Кроме того, в ГПУ направили проект представления в парламент о согласии на привлечение Федины к уголовной ответственности.

По данным следствия, 26 октября 2019 Федина и Звиробий в ходе трансляции на YouTube и в Facebook "высказывали угрозы убийством", адресованные Зеленскому. Действия Федины и Звиробий квалифицировали как угрозу убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Позднее нардеп прямо заявила о том, что ей поступали угрозы о расправе над ней. Позже стало известно, что против нардепа от Европейской солидарности Софии Федины и волонтера Маруси Зверобий открыли уголовное дело.

Тем не менее Федина не успокоилась и разразилась новым обращением к украинцам. В частности, она посочувствовала всем, кто поддерживает "московскую орду" - промосковским блогерам и гастролерам, которые "хотят уничтожить Украину".