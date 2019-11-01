На соратницу Порошенко завели уголовное дело за призыв к убийству

Александр Качура опубликовал номер уголовного производства против Софии Федины.
Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура сообщил о том, что против нардепа от Европейской солидарности Софии Федины и волонтера Маруси Зверобий завели уголовное дело.
В своем Facebook Качура опубликовал номер производства 42019000000002276, а также сообщил подробности.
"Передайте кто-то Зверобой и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти", - подчеркнул Качура.
Кроме того, в комментариях под своим сообщением он подчеркнул, что будет способствовать расследованию.
"Я как заявитель всё для этого сделаю", - добавил "слуга народа".
Напомним, ранее было обнародовано видео, на котором Федина и Зверобий предупредили президента Владимира Зеленского об угрозе убийства после его поездки на Донбасс.
После этого Федина заявила о том, что ей начали поступать угрозы.