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"Уймись, убогая, сосете кровь": "неадекватную лжепатриотку" Федину обвинили в Сети в разжигании войны

5 ноября 2019, 13:23

Федина записала обращение к украинцам, в ответ ей посоветовали "сушить сухари".

София Федина
Федину обвинили с разжигании пламени войны / скриншот из видео

Скандальная народный депутат от фракции Европейская солидарность София Федина после начала против нее уголовного дела из-за ее угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского разразилась новым обращением к украинцам.

В частности, Федина посочувствовала всем, кто поддерживает "московскую орду" - промосковских блогеров и гастролеров, которые "хотят уничтожить Украину".

"То, что уже неделю происходят нападки на меня и на Марусю Звиробий  - сделано для того, чтобы отвлечь внимание общества от того, что на самом деле происходит в нашей стране", - особо отметила Федина.

Отметим, в комментарии под видео Федины украинцы обратили внимание на то, что депутат "запела иначе".

 "Ишь ты как запела, нападки на нее. А когда рот свой поганый раззевала, думала что непрекасаемая, да? Суши сухари", - выказалась некая Натали.

"Уймись убогая", - добавила Яна Ильина.

"У Вас совести нет это уже подтверждено. Ну как Вы Бога не боитесь? Думаю Вы безбожница бо так врать это только может быть человек у которой нет ни чего святого в жизни", - добавила Мара Анатольевна.

"А це правда що ПЕС змусив вас записати то звернення до Зеленського?", - спросил Вадон Кумец.

"Зганьбившись як людина,як депутат,якому надали повноважень ти стратила себе! Якісь там лапкі у зрівнянні с твоїми рогами ніщо!,бо поганому виду нема стиду)))", - Наталья Лихачервская.

"Федина-ты пропагандируешь только раскол и ненависть между украинцами.Тебе лечиться надо, как и твоему патрону, который до сих пор не понял, что его ненавидят за вранье и предательство по отношению к народу Украины. Вы параноики, везде вам чудится Москва. Вы не заинтересованы закончить войну. чтобы перестали гибнуть наши парни, вам она нужна. Вы, как вампиры, сосете чужую кровь", - отметила Наталья Данюк.

"Да про тебя уже забыли давно, а ты опять пердишь. Надо просто отвечать по закону, за преступления. Спроси у порошенко почему он не зделал за пять лет так, чтобы русские на гуляли по украинской земле, как у себя дома. 400км границы не подконтрольных. А ты все гавкаешь патриотка", - сказала Олеся Черностан.

"Ваше місце у тюрмі. Як і Порошенка. Ви 5 років наживалися на війні і так нічого не зробили задля її припинення. А зараз ,прагнучи реваншу, ви намагаєтеся розколоти суспільство, продовжуючи сіяти ворожнечу. Які ви патріотки?)) Ви дві малоосвічені хабалки, яким трохи хвоста прищемили", - добавила Марина Семенюк.

"Україну знищуюють такі неадекватні лжепатріотки як Федина, розпалюючи бескінечну ворожнечу і полум'я війни", - убеждена Лариса Кравченко.

Читайте также"Бросили меня под танк, не морозьтесь": переписку скандальной Федины и Герасимова слили в СетьНапомним, ранее певица и нардеп от фракции Европейская солидарность (политсила экс-президента Порошенко) София Федина прокомментировала свои резонансные нападки на президента Владимира Зеленского.

"Нас все таки услышали. Услышали и начали реагировать. [...] Обидно, что услышали только форму, но не суть [...] А суть в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты". Я хочу, чтобы он понял, какая это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. [...] Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступ это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына в видеообращении на Facebook.

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