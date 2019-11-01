"Президент боится девушек": Федина раскрыла подоплеку своего "анти-Зеленского" стрима

София Федина / УНИАН

София Федина, нардеп IX созыва от партии Европейская солидарность,прокомментировала свой совместный с волонтером Марусей Звиробий скандальный стрим, обращенный к президенту Владимиру Зеленскому.

"Знаете, в нашем обществе, в нашем государстве, которое к сожалению, скатывается к недемократическому и даже, время от времени, тоталитарному, может быть все. Но, на самом деле, в моих словах нет ничего такого, что можно было расценить как угрозу жизни президента - как это пытаются показать. Я думаю, президент и его команда просто боятся девушек [улыбается - Главред] ", - заявила нардеп в интервью для проекта Антиподы на ISLND TV.

Кроме того, Федина в категорической форме опровергла предположение, что перед началом стрима она употребляла спиртные напитки.

"Нет, категорически нет. Абсолютно трезвой была. Как стекло", - заявила она.

По словам Фединой, она готова извиниться перед президентом Владимиром Зеленским, но лишь при неукоснительном соблюдении некоторых условий.

"Я готова извиниться перед президентом за свою эмоциональность - сразу, в секунду после того как он извиниться за насмешки перед Голодомором, за эбонитовые палочки беркутовцев насчет майдановцев, за то, что он сравнивал армию с овцами, за то, что ржали над сожженным домом Гонтаревой. Очень-очень много моментов за которые ему тоже нужно извиниться", - подытожила она.

Напомним, ранее София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Позднее нардеп прямо заявила о том, что ей поступали угрозы о расправе над ней. В пятницу, 1 ноября, нардеп из фракции Слуга народа Александр Качура сообщил о том, что по факту стрима с угрозами Федины и Звиробий Генпрокуратура и Госбюро расследований. Сегодня он заявил, что уголовное производство уже открыто.