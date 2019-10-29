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Почему Зеленский не должен преследовать порошенковских гусынь

Александр Кочетков

политический аналитик

29 октября 2019, 07:47

Украине нужна прививка культуры на будущее.

София Федина и Маруся Зверобой
София Федина и Маруся Звиробий / Скриншот

Прошла инфа, что президент Зеленский дал поручение ГПУ проанализировать стрим двух пропорошенковских гусынь на предмет наличия признаков преступление, а именно, призыва к убийству государственного деятеля.

Это в корне неправильный подход!

Во-первых, в демократических странах за пустой треп неадекватных персон, не сопровождающийся действиями, то есть, подготовкой к преступлению, криминальных дел не возбуждают.

Во-вторых, такой процесс превратит провокаторш в мучениц и, в конечном итоге, сработает обострение общественной обстановки и на Петра Порошенко.

Читайте также"Меня это вкурвило": Звиробий объяснила угрозу ЗеленскомуА вот если украинцы, которые поддерживают президента и считают себя оскорбленными бранью и угрозами в его адрес, подадут иск о защите чести и достоинства — это совсем другое дело. Исковых заявлений должно быть много, тысячи исков с изрядными суммами, в результате в приговоре суммарно получится такая сумма, чтобы даже крепко поднявшийся на президентстве ПАП не захотел платить за непривязанные языки своих поклонниц. И тогда в погашение исков пойдет имущество этих "террористок разговорного жанра", нажитое "непосильным депутатским и волонтерским трудом".

Подобный пример станет очень поучительным для всех, не желающих думать, что они болтают. Из всех политических лагерей. Этакая прививка культуры на будущее.

Оно бы еще заставить отвечать своим кошельком и за оскорбления в Сети, но это уж совсем заоблачная мечта.

Владимир Зеленский Маруся Звиробий Александр Кочетков Украина София Федина
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