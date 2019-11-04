"Бросили меня под танк, не морозьтесь": переписку скандальной Федины и Герасимова слили в Сеть

Переписку Федины и Герасимова слили в Сеть / скриншот

Народная избранница от партии Европейская солидарность София Федина из-за своих резких высказываний в адрес президента Владимира Зеленского, судя по всему, попала в немилость своих однопартийцев, или же кто-то пытается их перессорить и бросить тень на Петра Порошенко.

Дело в том, что телеграм-канал Polit.media опубликовал якобы переписку Софии Федины с Артуром Герасимовым, которую им слили.

В частности, судя по переписке, Федина обратилась к Герасимову, ведь Петр Порошенко ее избегает. Она сообщила о том, что ей "звонили следователи и просили встретиться", на что Герасимов ответил: "Маячня. Вони не можуть вимагати. Ви народний депутат".

Дальше идет такой диалог:

- А если они поймают меня в Раде? Артур Владимирович, не морозьтесь.

- София, что я могу сделать?

- Я точно уверенна, что фракция меня не защищает. Что Петр Алексеевич меня не защищает.

- София, как вы представляете себе защиту? Мы должны поддержать ваши угрозы Зеленскому? Или как? Я не понимаю.

- Артур Владимирович, а зачем вы меня подтолкнули на это? Зачем давали указания встретится с Марусей и провернуть это?

- София, я не давал никаких указаний. Я просил найти военную, волонтерку, чтобы она напомнила Зеленскому, что она была голосом".

Заканчивается переписка тем, что обиженная Федина обещает добиться встречи с Петром Порошенко, ведь "ее бросили под танк".

На это в данной переписке Герасимов посоветовал не делать этого, ведь "президенту и так обрывают телефоны следователи".

"И без этих дурноватых брифингов. Вы свое сделали. Далее дайте работать профессионалам", - сказано в переписке якобы от имени Герасимова.

Добавим, что на момент публикации материала опровержения или подтверждения данной переписки не было.

Читайте такжеДело Федины: Рябошапка рассказал об "очевидных признаках преступления"Напомним, ранее народный депутат от фракции Европейская солидарность София Федина заявила, что ей поступали угрозы о расправе над ней.

"Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк и что я должна уже готовится к встрече с Александром Белым", - рассказала Федина в кулуарах Верховной Рады.

Также ранее певица и нардеп от фракции Европейская солидарность (политсила экс-президента Порошенко) София Федина прокомментировала свои резонансные нападки на президента Владимира Зеленского.

"Нас все таки услышали. Услышали и начали реагировать. [...] Обидно, что услышали только форму, но не суть [...] А суть в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты". Я хочу, чтобы он понял, какая это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. [...] Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступ это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына в видеообращении на Facebook.