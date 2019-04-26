Поярков намекнул, что за Зеленского голосовали "идиоты" и "дураки"

26 апреля 2019, 11:15

Граждане хотят взаимоисключающих вещей, отметил художник.

Поярков
Сергей Поярков

Художник и политический комментатор Сергей Поярков выразил разочарованность результатами второго тура президентских выборов в Украине.

В комментарии Главреду он отметил, что ему намного симпатичнее Петр Порошенко, чем избиратели, голосовавшие за Зеленского.

"Потому что они хотят покупать бляхи, не платить налоги, работать за черный нал, стоять на учете по безработице, но работать на трех работах. Они хотят копать янтарь и контрабасить сигареты. Они хотят заниматься коррупцией, но чтобы при этом президент чтобы с коррупцией боролся. Они хотят мочиться в подъездах, но чтобы президент это остановил", - сказал Поярков.

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По его словам, Порошенко не заслужил такого позорного результата:

"Люди разочарованы, они по-прежнему не хотят брать на себя никакой ответственности, а вместо этого хотят все делегировать президенту. Поэтому у нас продолжат мочиться в подъездах. И когда у нас говорят, что иностранцы не понимают нас и что у нас происходит, и я вас спрошу – если нас не понимают немцы, англичане, японцы, американцы, то кто идиот?

Уважаемые избиратели, уважаемые 72 процента – дурак кто?"

Напомним, Центральная избирательная комиссия 23 апреля огласила результаты выборов президента Украины после обработки 100% протоколов.

Новоизбранного президента Владимира Зеленского поддержали все регионы Украины, кроме Львовской области, где большинство голосов досталось Петру Порошенко.

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Сергей Поярков выборы-2019 второй тур выборов президента 2019
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