Триумф Зеленского: что на самом деле означают 73%

Зеленский празднует победу/ Reuters

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины была ожидаемой, но все равно стала сенсацией. Его результат 73% – рекорд для украинских выборов. Такой поддержки до этого не получал ни один президент. Тем более что речь идет о политике-дебютанте, не имевшем политического прошлого, команды и четкой идеологии. Украинская мечта о "народном президенте" нашла свое воплощение в актере из Кривого Рога.

Оттенки нового единства

Зеленскому удалось преодолеть электоральный раскол Украины. Хотя его оппонент Петр Порошенко получил поддержку на Западной Украине, в этом бастионе национал-демократов, а за Зеленского массово голосовали на юге и востоке, нынешний победитель стал избранником всей страны. "Новый популизм" Зеленского, сделавший ставку на внутренние проблемы страны и чаяния "безгласного большинства", объединил нацию.

Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладкоБезусловно, сенсационный результат Зеленского – это не столько его личная победа, сколько вотум недоверия всей старой элите, яркий представитель которой Петр Порошенко потерпел унизительное поражение от новичка. Он сумел опередить Зеленского только во Львовской области, в прочих областях Западной Украины победил его оппонент (в Закарпатье – с разгромным для Порошенко результатом, там голосование было вполне донбасским). Порошенко одержал победу еще и по заграничному округу – 54% против 43,7% у Зеленского (впрочем, самая большая диаспора в Польше предпочла все-таки Зеленского). Наибольшую поддержку Зеленский получил в родной Днепропетровской, а также Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях – той самой русскоязычной Украине.

В ходе выборов Зеленскому удалось поглотить электорат практически всех ключевых кандидатов из первого тура. По данным предвыборного исследования Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы были проголосовать 71% избирателей Юрия Бойко, 47,4% сторонников Тимошенко (при 27,9% неопределившихся) и 36% приверженцев Гриценко (при 30% неопределившихся). Судя по итогам, определились они явно не в пользу Порошенко.

Новые технологии

Зеленский – хороший драматург, его президентская кампания войдет в историю политтехнологий как пример новаторства, особенно грандиозным шоу дебатов на стадионе, апеллировавшим одновременно к античным истокам демократии и казацким радам Запорожской Сечи.

Киношный персонаж Зеленский оказался на удивление адекватным реальной Украине, в то время как опытный политик Порошенко тщетно взывал скорее к стране вымышленной. От отчаяния сделав между турами ставку на запугивание общества реваншем "темных сил", Порошенко ударил мимо цели.

Читайте такжеМожет стать жертвой: для Зеленского наступает сложный периодФэнтезийная мечта об Украине как форпосте западного мира, объединенном "армией, мовой, вирой", стене на пути одичалых варваров с Востока оказалась в одном ряду с удачно стартовавшим одновременно с украинскими выборами последним сезоном популярной телесаги: обрела сплоченный фан-клуб, но слабо зацепила общество, озабоченное более прозаическими (с точки зрения фан-клуба украинской "Игры престолов" – примитивными) вещами – уровнем жизни, дорогами, больницами и так далее.

Выборы также продемонстрировали банкротство национальной интеллигенции, которая в лице своих лучших представителей поголовно поддержала Порошенко, но не смогла привлечь народ на его сторону.

Наследие побежденных

Зеленский празднует победу, но стоит попытаться понять, что означают полученные им 73% на практике. С одной стороны, это карт-бланш на проведение радикальных реформ и чистки госаппарата от старых элит, опираясь на народную любовь и волю победителя.

С другой стороны, каким образом такой результат, подходящий скорее для авторитарного лидера, можно трансформировать в реальную политику в парламентско-президентской республике с ее разнородными политическими силами и ограниченной властью президента? Более того, в республике постсоветской, с развитым deep state, системой теневых кланов и клиентел, которые играют роль реальных сдержек и противовесов в условиях слабой правовой системы и публичной политики. Не окажется ли такая победа пирровой?

Тем более что сам счастливчик-победитель в своем главном на сегодняшний день политическом высказывании – сериале "Слуга народа" – изобразил именно такой вариант: "народный президент" обложен со всех сторон олигархией и коррумпированной системой, а побеждает он в этом противостоянии только за счет трюков, которые возможны лишь в эксцентрической комедии, а не в реальной жизни. Впрочем, Зеленский как артист юмористического жанра привык находиться в состоянии постоянной импровизации, эта профдеформация может его выручить и на новом месте работы.

Читайте такжеЧего ожидать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"Перед Зеленским остро стоит вопрос кадров: презентованная им перед выборами команда – скорее декларация о намерениях, стремление показать волю к обновлению. Уже сейчас ясно, что доктор Комаровский не пойдет в Министерство здравоохранения, а экс министр финансов Данилюк не возглавит МИД (хотя, возможно, еще станет главой Нацбанка). Зеленский долго хранил молчание в отношении ключевых назначений, чтобы не позволить Порошенко перекупить его людей (это не пустые опасения – популярный командир полковник Кривонос, с которым штаб Зеленского вел переговоры, был оперативно назначен Порошенко в СНБО). Но молчание затянулось, Зеленскому необходимо предъявить стране реальную команду, с которой он будет работать.

В наследство от Порошенко Зеленскому достается правительство Гройсмана, в котором у него есть сильный союзник, глава МВД Аваков. Но, чтобы назначить своих силовиков, необходимых для того, чтобы сломить саботаж старой элиты и успокоить армию, встревоженную противоречивой личностью нового главнокомандующего, Зеленскому нужна поддержка Верховной рады. Нынешнее большинство было создано под президентство Порошенко. Разумеется, после его ухода многие депутаты предпочтут перейти на сторону победителя, но у Зеленского нет своей фракции, а значит, придется договариваться.

Оператором переформатирования коалиции под нового президента может стать "Батькивщина" Юлии Тимошенко и часть Народного фронта, связанная с Аваковым. Однако они потребуют больших уступок за свою помощь. Не будем забывать, что Тимошенко, проиграв президентские выборы, мечтает о парламентском реванше и посте премьер-министра. Важным индикатором настроений депутатов станут слушания по новому закону о языке – прощальный подарок от Порошенко, который добавит головной боли русскоязычному президенту с базовым электоратом на юго-востоке и концентрацией сторонников его оппонента на западе.

Есть вариант с роспуском Рады и досрочными выборами. Этот план может стать привлекательным для Зеленского, потому что позволяет спутать карты всем его оппонентам, еще не оправившимся от триумфа "народного президента", и попытаться получить свое большинство (его партия "Слуга народа" лидирует в опросах и может рассчитывать на треть голосов), чтобы договариваться с позиции силы и до того, как к осени появятся первые признаки неизбежного разочарования избирателей. Виртуальный характер его партии в условиях торжества "нового популизма" не может никого смущать, люди все равно проголосуют за "команду Зеленского" (тут может пригодиться опыт привлечения медийных лиц, вроде доктора Комаровского).

Коломойский и Донбасс

Еще одна проблема, которую Зеленскому предстоит решить в ближайшее время, – выяснение отношений с Коломойским. Олигарх жаждет мести и компенсации за все неудобства, которые ему создал Порошенко, а также своей доли в управлении государством. Имидж "марионетки Коломойского" попортил Зеленскому много крови, но не слишком отразился на его результатах. Правда, и олигарх пока благоразумно не дергал за нити.

Читайте такжеМинусование Зеленского: какие мины и сюрпризы ждут нового президентаУкраинские журналисты из проекта "Схемы" сделали сюжет, достойный сценария очередного эпизода "Слуги народа", – засняли паломничество представителей старой элиты в израильский офис Коломойского, явно на поклон к новому "теневому правителю". Такое положение дел вряд ли может устроить нового президента, и у Зеленского появится соблазн поступить по-путински, раз и навсегда равноудалив амбициозного олигарха. Но, возможно, все закончится возвращением днепропетровских к власти, а Коломойский предстанет в подзабытом имидже крупного государственника, спасшего страну от распада в 2014 году.

Зеленскому надо что-то делать с Донбассом, по поводу которого во время предвыборной кампании он раздал много противоречивых обещаний. У Москвы наготове кнут и пряник: одной рукой Кремль демонстрирует сдержанную благожелательность новому президенту, другой – запрещает поставки нефтепродуктов, исправно доставлявшихся "русофобу" Порошенко, и грозит раздачей российских паспортов жителям ЛДНР. Также Кремлю еще нужно понять, что делать с проблемой "дурного примера", который Зеленский подал своим посрамлением старых элит и призывом к постсоветским странам: "Посмотрите на нас – все возможно".

Со своими вариантами урегулирования выступает спикер пророссийской партии Медведчук – впрочем, после триумфа Зеленского к Медведчуку, помогавшему конфронтационному сценарию Порошенко и развалившему единый фронт бывших регионалов, в Москве могут возникнуть и вопросы. Запад пока смотрит на Зеленского с большим подозрением, что усложняет расширение переговорного процесса и перезапуск минского формата. Украинское общество устало от войны, но к радикальным уступкам явно не готово. Кроме того, за малейшими признаками "зрады" будет зорко наблюдать проигравшая партия войны во главе со своим лидером Порошенко.

Во время презентации своей команды Зеленский сформулировал свой идеал Украины – страны, которая не является ни "коррумпированным партнером Запада", ни "младшей сестрой России". Этот прагматичный гражданский патриотизм близок большинству украинцев, для которых сейчас куда важнее наладить домашние дела, расстроившиеся за время "крестового похода" Порошенко. Зеленский победил, чутко уловив (сознательно или интуитивно) массовый запрос на нормализацию Украины, усредненный путь между Востоком и Западом, между русской и украинской культурой. Управлять страной ему придется, также полагаясь на этот камертон, усиливая роль обратной связи, поскольку народная любовь – его главный актив, его сила и слабость. В конце концов, как шоумен он привык работать на рейтинг.

Константин Скоркин, журналист, писатель, публицист, для Московского центра Карнеги