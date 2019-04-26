Почему Порошенко гораздо лучше мочащихся в подъездах избирателей Зеленского

Очень хорошо, что приняли языковой закон. И плохо, это было сделано не в 2014-ом, а в 2019-ом. Я считаю, что его принятие назрело давно, как минимум со времен президентства Ющенко, а максимум – Кравчука.

И то, что не сделали все предыдущие президенты, сделали сейчас в последний момент.

Это результат последовательной политики президента, который поменял Конституцию, и при котором приняли закон о языке.

И будущие поколения будут вспоминать о Петре Порошенко как англичане о Черчилле. Он сделал много чего хорошего на внешнем фронте. И столько, сколько хорошего сделал Порошенко на дипломатическом фронте, не сделали все его предшественники.

Он не удержал симпатии избирателей. И, честно говоря, мне намного симпатичнее наш президент, чем избиратели. Потому что они хотят покупать бляхи, не платить налоги, работать за черный нал, стоять на учете по безработице, но работать на трех работах.

Они хотят копать янтарь и контрабасить сигареты.

Они хотят заниматься коррупцией, но чтобы при этом президент чтобы с коррупцией боролся.

Они хотят мочиться в подъездах, но чтобы президент это остановил.

Поэтому у меня президент вызывает больше симпатии, чем избиратели, которые нас окружают. И для этого есть объективные причины.

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И когда у нас говорят, что иностранцы не понимают нас и что у нас происходит, и я вас спрошу – если нас не понимают немцы, англичане, японцы, американцы, то кто идиот?

Уважаемые избиратели, уважаемые 72 процента – дурак кто?

Я сегодня общался с Виктором Ющенко. И сказал ему – про львовян говорят, что они напыщенные. Но для этого есть основания. Они это продемонстрировали. И Ющенко аж светится. Ведь они его избрали, когда он везде пролетел. Самый позорный результат на выборах президента, за исключением беглого Януковича, получил Виктор Андреевич.

Сейчас все говорят, что во времена Ющенко они покупали дома, то есть, был расцвет экономики. Но на выборах Ющенко получил мизерный результат.

Я не буду сейчас хвалить Порошенко, его есть за что ругать. Но он не заслуживал такого результата. Люди разочарованы, они по-прежнему не хотят брать на себя никакой ответственности, а вместо этого хотят все делегировать президенту. Поэтому у нас продолжат мочиться в подъездах.

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Я не ждал, что Ющенко будет делать меня счастливее, не ждал, что будет делать меня счастливее Порошенко. Я рассчитывал, что я буду приносить своей семье все, что нужно. Я рассчитывал на себя. И поэтому ни в одном президенте не был разочарован. Кроме одного козлины, которого пришлось выкинуть из страны. Но я не надеялся, что кто-то мне будет что-то делать. Я всегда все делал сам.

Меня понимают немцы, американцы, японцы. Но не понимают 72 процента наших избирателей. И я к этому привык. Большинство наших граждан меня не понимают, потому что они живут другой жизнью.

А закон о языке, с которого мы начали, ну наконец-то!

Я понимаю, что сейчас временно поднимется рейтинг регионалов-оппоблочников. Они бегали счастливые, что он подскочит на 5 процентов. Но через неделю рейтинг будет 4%, а через месяц – 3%, потом 2 процента. А к осени вернется на то же место, которое они заслуживают. И через полгода, когда будут выборы в Раду, он им ничего не даст.

Они зря радовались. Ребята, выборы не на следующей неделе и не через месяц. Ваше счастье, оно как и ваше тщеславие, не принесет вам никакого результата.