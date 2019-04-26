Почему Порошенко гораздо лучше мочащихся в подъездах избирателей Зеленского

Сергей Поярков

художник, политический комментатор

26 апреля 2019, 10:37

Наши люди по-прежнему не хотят брать на себя никакой ответственности и желают, чтобы за них всех сделал президент.

Порошенко, палец

Очень хорошо, что приняли языковой закон. И плохо, это было сделано не в 2014-ом, а в 2019-ом. Я считаю, что его принятие назрело давно, как минимум со времен президентства Ющенко, а максимум – Кравчука.

И то, что не сделали все предыдущие президенты, сделали сейчас в последний момент.

Это результат последовательной политики президента, который поменял Конституцию, и при котором приняли закон о языке.

И будущие поколения будут вспоминать о Петре Порошенко как англичане о Черчилле. Он сделал много чего хорошего на внешнем фронте. И столько, сколько хорошего сделал Порошенко на дипломатическом фронте, не сделали все его предшественники.

Он не удержал симпатии избирателей. И, честно говоря, мне намного симпатичнее наш президент, чем избиратели. Потому что они хотят покупать бляхи, не платить налоги, работать за черный нал, стоять на учете по безработице, но работать на трех работах.

Они хотят копать янтарь и контрабасить сигареты.

Они хотят заниматься коррупцией, но чтобы при этом президент чтобы с коррупцией боролся.  

Они хотят мочиться в подъездах, но чтобы президент это остановил.

Поэтому у меня президент вызывает больше симпатии, чем избиратели, которые нас окружают. И для этого есть объективные причины.

Читайте также"Должны консолидировать общество": Зеленский оперативно прокомментировал закон о языке

И когда у нас говорят, что иностранцы не понимают нас и что у нас происходит, и я вас спрошу – если нас не понимают немцы, англичане, японцы, американцы, то кто идиот?

Уважаемые избиратели, уважаемые 72 процента – дурак кто?

Я сегодня общался с Виктором Ющенко. И сказал ему – про львовян говорят, что они напыщенные. Но для этого есть основания. Они это продемонстрировали. И Ющенко аж светится. Ведь они его избрали, когда он везде пролетел. Самый позорный результат на выборах президента, за исключением беглого Януковича, получил Виктор Андреевич.

Сейчас все говорят, что во времена Ющенко они покупали дома, то есть, был расцвет экономики. Но на выборах Ющенко получил мизерный результат.

Я не буду сейчас хвалить Порошенко, его есть за что ругать. Но он не заслуживал такого результата. Люди разочарованы, они по-прежнему не хотят брать на себя никакой ответственности, а вместо этого хотят все делегировать президенту. Поэтому у нас продолжат мочиться в подъездах.

Читайте такжеВиктор Небоженко: Зеленский для России будет очень неудобным президентом Украины

Я не ждал, что Ющенко будет делать меня счастливее, не ждал, что будет делать меня счастливее Порошенко. Я рассчитывал, что я буду приносить своей семье все, что нужно. Я рассчитывал на себя. И поэтому ни в одном президенте не был разочарован. Кроме одного козлины, которого пришлось выкинуть из страны. Но я не надеялся, что кто-то мне будет что-то делать. Я всегда все делал сам.

Меня понимают немцы, американцы, японцы. Но не понимают 72 процента наших избирателей. И я к этому привык. Большинство наших граждан меня не понимают, потому что они живут другой жизнью. 

А закон о языке, с которого мы начали, ну наконец-то!

Я понимаю, что сейчас временно поднимется рейтинг регионалов-оппоблочников. Они бегали счастливые, что он подскочит на 5 процентов. Но через неделю рейтинг будет 4%, а через месяц – 3%, потом 2 процента. А к осени вернется на то же место, которое они заслуживают. И через полгода, когда будут выборы в Раду, он им ничего не даст.

Они зря радовались. Ребята, выборы не на следующей неделе и не через месяц. Ваше счастье, оно как и ваше тщеславие, не принесет вам никакого результата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Сергей Поярков закон о языках выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:31
От ненастья до летней жары: синоптик рассказал о погодных сюрпризах в мае
11:15
Поярков намекнул, что за Зеленского голосовали "идиоты" и "дураки"
11:02
Будапешт пригрозил Киеву из-за закона о языке – СМИ Видео
11:00
Писанка і мальованки на Пасху 2019: виготовлення писанки і мальованки своїми руками — покрокові рекомендації з фото Фото
10:44
Умерла звезда Тихого дона Элина Быстрицкая
10:37
Почему Порошенко гораздо лучше мочащихся в подъездах избирателей Зеленского мнение
10:36
Западная Украина превратилась в электоральное гетто и тормоз Украины - эксперт
10:30
Светлана Лобода стала жертвой аферистов: ее концерты в Прибалтике сорваны Видео
10:28
У Зеленского законопроект об ограничении полномочий президента назвали "ударом под дых" Видео
09:56
Страны Европы вслед за Украиной приостановили транзит нефти из России: названа причина Видео
09:47
На шахте в "ЛНР" прогремел взрыв, есть жертвы
09:18
Путин зря превращает Зеленского в агрессивного ястреба мнение
09:15
Зеленский улетел в Турцию, опубликовано фото
09:07
С принятием языкового закона начнется ренессанс украинской культуры - эксперт
08:51
"Об этом говорят давно": Трамп заинтересовался связями Украины со штабом Клинтон Видео
08:32
Раздача паспортов РФ на Донбассе: Украина и Россия повздорили на Совбезе ООН Видео
08:29
Закон о языке: как шулеры во власти снова прикрыли нищету украинцев мнение
08:09
Пасхальные яйца традиционные и мраморные: как красить яйца шелухой, зеленкой и куркумой Видео
07:51
Врач сказала, кому нужно есть 5 раз в день Видео
07:38
"Украинцы ждали этого 150 лет": эксперт объяснил важность закона о языках
07:20
Пасхальные яйца: декупаж яиц своими руками, пошаговые рекомендации с фото
07:15
Виктор Небоженко: Зеленский для России будет очень неудобным президентом Украины
06:58
Как убить украинскую "оборонку", или Зачем Путин, если есть Минфин? мнение
06:33
Астролог рассказал, когда главного путинского пропагандиста Киселева уберут с РосТВ
06:04
Страстная пятница: как поздравить и с чем Фото Видео
05:53
Катастрофа может повториться: астролог назвал причину аварии на ЧАЭС
05:37
"Чудовищная коррупция": эксперт объяснил, почему военные "прокатили" Порошенко на выборах Видео
05:10
"Посмотрите на эти сисечки!": "Роксолана" Мерьем Узерли удивила сеть смелым фото
04:17
Секс-тренер рассказала, как тремя способами наверняка довести до идеала интимную жизнь
03:50
"Краш-тест для президента": эксперт объяснил игру Порошенко по обрезанию полномочий Зеленского Видео
03:01
"Вот это ноги": солистка ВИА Гры покорила сеть сексуальными фото
02:08
Похотливое средневековье: Любовники попали в ловушку во время секса в старинном замке
01:14
День матери 2019 на носу: как поздравлять Видео
00:25
Грандиозный развод: астролог составил прогноз для Мелании Трамп
25 апреля, четверг
23:38
СМИ рассказали, как в команде Зеленского хотят "перелопатить" Кабмин
23:22
Глава МИД Венгрии подверг критике украинский "языковой закон" и понадеялся на Зеленского
22:52
СМИ сообщили о госпитализации последнего советского лидера Михаила Горбачева
22:27
Стало известно, сколько заработали за фильмы главные звезды марвеловских Мстителей
22:20
Нафтогаз нацелился на транзит 60 млрд кубометров российского газа в год Видео
21:58
"Гори в аду": у дома Луценко с петардами и дымовыми шашками провели акцию, посвященную Гандзюк Видео
21:40
Ногой в лицо: в Одессе депутат избил журналиста Видео
21:37
Политолог спрогнозировал, что будет делать Зеленский в первые месяцы президентства
21:10
Языковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языку
20:54
Команда Зеленского разработала законопроект об ответственности за незаконное обогащение Видео
20:31
Украину ждет резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами Видео
20:22
"Хочу одного мужика": Бузова рассказала Собчак, как у нее обстоят дела с сексом Видео
19:57
"Делаем все возможное": в Центризбиркоме ответили на обвинения Зеленского Видео
19:34
"Защитите нашу свободу от России": Епифаний опубликовал обращение к Зеленскому
19:31
"Конец эпохи Порошенко": глава МИД Венгрии критикует закон о языке и надеется на Зеленского Видео
19:02
Новинский и Оппоблок объяснили, почему заблокировали подписание языкового закона
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться