"Дуракам в Зраде закон не писан": депутаты заблокировали подписание языкового закона

Оппозиционный депутаты заблокировали подписание языкового закона / nv.ua

Оппозиционные депутаты Оппоблока заблокировали подписание языкового закона, который Рада приняла 25 апреля.

На сайте Рады уже зарегистрировали два проекта постановления об отмене мовного закона. Авторами первого документа стали депутаты Оппоблока Александр Вилкул и Вадим Новинский.

"Я считаю, что этот закон антиконституционный. Он нарушает как минимум две статьи Конституции. Мы сейчас заблокировали его подписание своим проектом постановления", – сообщил Вилкул у себя в Facebook.

Он заверил, что Оппоблок обратится в Конституционный суд по этому поводу.

"Таким образом, ни спикер парламента Парубий, ни президент Порошенко не могут подписать этот закон (ранее спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что Петр Порошенко пообещал подписать этот документ, пока еще находится на посту президента – ред.). Соответственно, этот закон не может вступить в силу", – подчеркнул депутат.

В комментариях к новости люди горячо поддержали депутата. Люди пишут: "Одесса с вами", "А поможет ли? Хочется надеяться", "Дуракам в Зраде закон не писан, а если и писан – то не понят, а если понят, то не так!!!", "Неужели у этих недоумков нет проблем кроме языка?" и пр.

Кроме того, аналогичный проект постановления об отмене закона о языке №5670-д-П1 подали депутаты Нестор Шуфрич, Юрий Бойко, Михаил Папиев, Василий Нимченко, Юлий Йоффе и Юрий Мирошниченко.

Ранее Главред уже разбирался, что нужно знать и как будут наказывать за нарушение языкового закона.

Языковой закон: наказания за несоблюдение

За несоблюдение закона предусмотрены санкции: так, за пренебрежительное отношение к украинскому языку предусматривается лишение свободы на срок до трёх лет. Для юридических лиц предусмотрены штрафы.

Читайте такжеПроект языковой реформы: как в Минобразования хотят решить вопрос с русским языком в школахВ случае нарушения закона об обязательном применении украинского во время встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в госорганах, на государственных и коммунальных предприятиях, судах и т.д. — должностные лица заплатят от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае нарушения закона о применении украинского в образовании, науке, культуре, книгоиздании, электронных информационных системах, публичных мероприятиях, рекламе и т.д. — накладывается штраф на должностных лиц в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов.

В случае нарушения закон о применении украинского на телевидении и радио — накладывается штраф на должностные лица от 500 до 600 необлагаемых минимумов.

Нарушения в печатных СМИ — штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов.

Языковой закон: правки

Ранее СМИ рассказали, сколько поправок осталось до голосования в Раде по жесткому языковому закону. Во время утреннего заседания нардепы рассмотрели около сотни поправок.

При доработке к документу было подано более 2 тысяч поправок. Позднее, 27 февраля 2019-го, доработанный ко второму чтению "языковой законопроект" о функционировании украинского языка как государственного опубликовали 27 февраля текущего года.

Языковой закон: эксперты

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко считает что языковой законопроект, который находится на рассмотрении парламента, для действующего президента является чисто пиарным.

"Если говорить о сути языкового законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении парламентариев, то он, действительно, является совершенно дискриминационным. Такой закон недопустимы, с точки зрения европейской цивилизационной точки зрения", — отметил Бондаренко.

А писатель Андрей Кокотюха отмечает, что закон будет регулировать часть публичных мероприятий, однако отнюдь не публичное городское пространство вокруг людей.

" Шановні пані та панове, Верховна Рада може дати більшість голосів за те, якою мовою треба вести офіційні заходи й публічні дискусії. Проте народні депутати не розглядатимуть питання, якою мовою треба писати меню в кафе та ресторанах. Їм те меню принесуть, вони виберуть страву й замовлять її. Крапка", — пояснил Кокотюха.

Языковой закон: позиция Зеленского

Советник победившего на выборах 2019 Владимира Зеленского Дмитрий Разумков уже отметил важность метода пряника в таком вопросе, как языковой.

Читайте также"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции ЗеленскогоОн подчеркнул, что развитие украинского языка – один из приоритетов Зеленского, но вот решать его политик намерен путем стимулирования.

"Исходя из позиции Зеленского, которая уже была озвучена, единственным государственным языком в Украине является украинский, а развитие и поддержка государственного языка – это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы, мне кажется, и это было озвучено Зеленским, все-таки должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута", – пояснил Разумков.