"Должны консолидировать общество": Зеленский оперативно прокомментировал закон о языке

Зеленский оперативно прокомментировал закон о языке / Reuters

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который пока еще не вступил в должность, оперативно прокомментировал закон о языке, принятый сегодня Радой.

"Перед Украиной сегодня стоят серьезные вызовы, которые мы сможем преодолеть только вместе. Российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция украинцев за границу, тотальная коррупция – это проблемы, которые касаются каждого из нас и общества в целом. Поэтому мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Будущий президент подчеркнул, что украинский язык – единственный государственный язык в нашей стране: "Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов".

Читайте также"Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу ЗеленскогоОн полностью разделяет позицию тех политиков, которые выступают за заботу и развитие украинского языка. Вопросы у него вызывают лишь используемые при этом методы.

"Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", – подчеркнул Зеленский.

Он назвал законопроект о государственном языке" заложником политической риторики" из-за того, что документ рассматривался во время избирательного цикла.

"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона – окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен. После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины", – заявил политик.

Он пообещал реагировать на языковой закон после соответствующего анализа и "в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан".

Ранее советник Зеленского Дмитрий Разумков уже отметил важность метода пряника в таком вопросе, как языковой.

"Исходя из позиции Зеленского, которая уже была озвучена, единственным государственным языком в Украине является украинский, а развитие и поддержка государственного языка – это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы, мне кажется, и это было озвучено Зеленским, все-таки должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута", – пояснил Разумков.

Напомним, оппозиционные депутаты Оппоблока заблокировали подписание языкового закона. На сайте Рады уже зарегистрировали два проекта постановления об отмене мовного закона.

Языковой закон: эксперты

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко считает что языковой законопроект, который находится на рассмотрении парламента, для действующего президента является чисто пиарным.

"Если говорить о сути языкового законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении парламентариев, то он, действительно, является совершенно дискриминационным. Такой закон недопустимы, с точки зрения европейской цивилизационной точки зрения", — отметил Бондаренко.

А писатель Андрей Кокотюха отмечает, что закон будет регулировать часть публичных мероприятий, однако отнюдь не публичное городское пространство вокруг людей.

" Шановні пані та панове, Верховна Рада може дати більшість голосів за те, якою мовою треба вести офіційні заходи й публічні дискусії. Проте народні депутати не розглядатимуть питання, якою мовою треба писати меню в кафе та ресторанах. Їм те меню принесуть, вони виберуть страву й замовлять її. Крапка", — пояснил Кокотюха.