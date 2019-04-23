Кравчук пояснил, в чем Зеленский уже умнее Порошенко

23 апреля 2019, 15:22

Он уточнил, что президенту "нельзя так много говорить, как это делал Порошенко".

Порошенко, Зеленский
В чем Зеленский уже умнее предшественника / Reuters

Первый Президент Украины Леонид Кравчук в колонке для Главреда почему тактика Владимира Зеленского стараться не болтать впустую – оправдывает себя.

"…сейчас часто причитают, что Зеленский молчит, не говорит на публику. Однако замечу, что прежний президент Порошенко слишком много говорил, и, если проанализировать его слова, то можно увидеть, что он и сам забывал то, что говорил, что обещал", – отметил Кравчук.

В частности, напомнил он, в 2015-2016 году Порошенко во время поездки в Германию назвал боевиков "ДНР" и "ЛНР" точно так же, как и Зеленский в ходе дебатов, когда зачитывал вопросы от людей (боевики "Л/ДНР" были названы "повстанцами" – ред.).

"А после стадиона Порошенко хватался за голову и кричал, что это было самое ужасное, что он услышал от Зеленского во время дебатов. Но, подчеркну, в данном случае Зеленский зачитал вопрос, который прислал рядовой украинец. А то, что Порошенко сам употребил такой термин, он уже забыл", – констатировал первый гарант.

Читайте такжеРешена судьба Рады: у Зеленского назвали дату инаугурацииОн уточнил, что президенту "нельзя так много говорить, как это делал Порошенко".

"Я поддерживаю Зеленского в том, что нужно прекратить эти полуторачасовые разговоры по любому малейшему поводу, крики и вопли "Хай живе…". Президент должен говорить спокойно и убедительно, и только после глубокого анализа", – убежден первый глава державы.

А журналистам не нужно побуждать и провоцировать главу государства на постоянную болтовню и заявления, призвал он, так как это – не дело президента.

"Президент говорит только тогда, когда вопрос решен, либо есть все основания и документы для важного заявления или разговора. Иначе мы снова получим президента-пропагандиста", – резюмировал Кравчук.

Ранее Кравчук дал совет Зеленскому-президенту. Он отметил, что Зеленский демонстрирует стремление наладить управление жизнью государства в целом, а не жизнью какого-то отдельного региона.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей. 

Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладкоРанее у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке. Иван Апаршин рассказал о новых данных по трагическим эпизодам войны на Донбассе.

Кроме того, у Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении. В ЗеКоманде пообещали дать шанс Назару Холодницкому и Артему Сытнику.

Также Зеленский рассказал о новых кадровых назначениях. В частности, уже пообещал уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, добавив, что "это касается не только господина Луценко".

Напомним, Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь. Среди прочего он анонсировал свою поездку по всей Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:05
СМИ рассказали, сколько поправок осталось до голосования в Раде по жесткому языковому закону
15:57
Разгон градусов: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра и на Пасху Видео
15:35
"Кто виноват и что делать": Порошенко экстренно собирает нардепов из БПП - СМИ
15:24
"Волочкова в ужасе": Матильда Шнурова показала идеальный шпагат
15:22
Кравчук пояснил, в чем Зеленский уже умнее Порошенко Видео
14:53
"Фанатам снесет крышу!": появилась реакция первых зрителей фильма Мстители: Финал Видео
14:25
Эксперт спрогнозировала, чем Порошенко займется после провала на выборах 2019 Видео
14:20
Ляшко будет отбирать электорат Тимошенко - эксперт
14:00
Певица МакSим попала в серьезное ДТП, опубликованы фото
13:59
"Манера финансового влияния": эксперт рассказал, как и почему Порошенко останется в украинской политике
13:57
Реванш через год: политтехнолог объяснил, что имел в виду Порошенко
13:35
Королевский ребенок на подходе: мама Меган Маркл срочно прилетела в Лондон
13:17
"Бог да споспешествует": патриарх Кирилл в своем поздравлении Зеленскому заступился за УПЦ МП Видео
13:03
"Надо поддержать": Савченко собралась помогать Зеленскому Видео
12:46
Кравчук дал совет Зеленскому-президенту Видео
12:35
"И не надо раздеваться!": Каменских восхитила сеть красотой в белом наряде
12:29
Дело о национализации ПриватБанка: Судьи потребовали импичмента Порошенко Видео
12:28
Как Порошенко напоследок одержал последнюю победу над Путиным мнение
12:27
В НФ ждут от Зеленского плана на первые сто дней
12:23
Итоги президентских выборов-2019: чат с политологом Виктором Небоженко
12:00
"Коррупция, война, бедность": Кравчук призвал не идеализировать Порошенко Видео
11:56
В сети распространили фейковое заявление Зеленского о роспуске Рады
11:53
Rammstein снял тизер нового альбома в Херсоне Видео
11:51
Рада вышла на финишную прямую в рассмотрении законопроекта о языке - депутат
11:40
Судья киевского Киева подал иск против Порошенко Видео
11:36
Мой главный совет Владимиру Зеленскому мнение
11:28
Сеть растрогал новый трейлер Детектива Пикачу Видео
11:10
"Не убейтесь": Савченко пришла в Раду и столкнулась с журналистами - опубликовано видео Видео
10:59
Мстители: Финал: билеты на фильм побили рекорд по предпродажам Видео
10:52
И тут врет: диетолог рассказал, как на самом деле Гройсману удалось похудеть на 25 кг Видео
10:37
Беларусь остановила поставки топлива в Украину
10:30
Бог любит троицу: Москаль присоединился к губернаторам, подавшим в отставку Видео
10:24
Гройсман решил уйти из партии Порошенко Видео
10:07
Аномальный спрос ПриватБанка на наличку ударил по наличному курсу доллара Видео
10:02
"Нам бы молиться за него, а не мочить": Могилевская встала на защиту Зеленского Видео
10:01
Националисты из Свободы заявили, как отнесутся к президенту Зеленскому
10:00
Больше сдобы: пошаговые рецепты куличей на александрийском тесте Видео
09:43
Экзамен для Зеленского: что покажут первые сто дней его президентства мнение
09:34
"Материальную помощь урежут ": Комаровский рассказал, кем будет работать при Зеленском-президенте Видео
09:26
В США поймали Россию на коварных и опасных провокациях в Черном море
09:07
Вкусная пасха: лучшие простые рецепты пасхи Видео
08:44
Хитрый план: в Госдуме предложили обменять пленных украинских моряков на Порошенко
08:25
Триумф Зеленского: что на самом деле означают 73% мнение
08:15
В ЦИК озвучили, как голосовали на выборах президента солдаты и офицеры ВСУ в зоне ООС Видео
07:46
Парубий рассказал, откуда "торчат уши" схемы с роспуском Рады Видео
07:37
Мясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецепты Видео
07:14
"Потекли слюни": Оля Полякова поразила сеть длиной ног в мини-платье Видео
06:56
Почему Порошенко не может просто уйти из политики мнение
06:34
С Днем психолога 2019: поздравления и открытки Фото Видео
05:56
Доктор Комаровский объяснил, почему детей нельзя мыть мылом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться