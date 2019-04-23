Кравчук пояснил, в чем Зеленский уже умнее Порошенко

В чем Зеленский уже умнее предшественника / Reuters

Первый Президент Украины Леонид Кравчук в колонке для Главреда почему тактика Владимира Зеленского стараться не болтать впустую – оправдывает себя.

"…сейчас часто причитают, что Зеленский молчит, не говорит на публику. Однако замечу, что прежний президент Порошенко слишком много говорил, и, если проанализировать его слова, то можно увидеть, что он и сам забывал то, что говорил, что обещал", – отметил Кравчук.

В частности, напомнил он, в 2015-2016 году Порошенко во время поездки в Германию назвал боевиков "ДНР" и "ЛНР" точно так же, как и Зеленский в ходе дебатов, когда зачитывал вопросы от людей (боевики "Л/ДНР" были названы "повстанцами" – ред.).

"А после стадиона Порошенко хватался за голову и кричал, что это было самое ужасное, что он услышал от Зеленского во время дебатов. Но, подчеркну, в данном случае Зеленский зачитал вопрос, который прислал рядовой украинец. А то, что Порошенко сам употребил такой термин, он уже забыл", – констатировал первый гарант.

Читайте такжеРешена судьба Рады: у Зеленского назвали дату инаугурацииОн уточнил, что президенту "нельзя так много говорить, как это делал Порошенко".

"Я поддерживаю Зеленского в том, что нужно прекратить эти полуторачасовые разговоры по любому малейшему поводу, крики и вопли "Хай живе…". Президент должен говорить спокойно и убедительно, и только после глубокого анализа", – убежден первый глава державы.

А журналистам не нужно побуждать и провоцировать главу государства на постоянную болтовню и заявления, призвал он, так как это – не дело президента.

"Президент говорит только тогда, когда вопрос решен, либо есть все основания и документы для важного заявления или разговора. Иначе мы снова получим президента-пропагандиста", – резюмировал Кравчук.

Ранее Кравчук дал совет Зеленскому-президенту. Он отметил, что Зеленский демонстрирует стремление наладить управление жизнью государства в целом, а не жизнью какого-то отдельного региона.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Украине Порошенко разгромно проиграл своему визави Владимиру Зеленскому.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладкоРанее у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке. Иван Апаршин рассказал о новых данных по трагическим эпизодам войны на Донбассе.

Кроме того, у Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении. В ЗеКоманде пообещали дать шанс Назару Холодницкому и Артему Сытнику.

Также Зеленский рассказал о новых кадровых назначениях. В частности, уже пообещал уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, добавив, что "это касается не только господина Луценко".

Напомним, Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь. Среди прочего он анонсировал свою поездку по всей Украине.