Мой главный совет Владимиру Зеленскому

Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому, прежде всего, четко объяснить свою позицию по всем наиболее острым вопросам жизни Украины / фото gordon.ua

Владимир Зеленский одержал убедительную победу на президентских выборах: 73% голосов против 24%, то есть почти в три раза больше голосов, чем у его соперника Петра Порошенко – это большая победа. Такой результат свидетельствует о том, что украинцы доверили Зеленскому свои мечты, желания и надежды на то, что они наконец начнут жить по-человечески.

Откровенно говоря, пять лет президентства Петра Порошенко, как бы их ни идеализировали, оставляют по себе все те же проблемы, что и в начале его каденции: коррупция, война, бедность и много чего другого, что заставляло людей оставаться в чрезвычайно сложной жизненной ситуации.

Естественно, украинцы не захотели терпеть издевательства над собой, дальше слушать ложь и постоянные обещания, которые никогда не выполнялись, тогда как власть жила для себя. Люди захотели такую власть, которая бы наконец начала выполнять волю народа, что и стало главной причиной такого результата голосования.

Читайте такжеТриумф Зеленского: что на самом деле означают 73%У нас часто говорят, мол, люди устали от войны и проблем, а потому готовы проголосовать за кого угодно. Не соглашусь. Не за кого угодно. Народ голосует за совершенно нового, отличающегося от всех других, кандидата в надежде на то, что станет лучше.

Посему новая власть со вступлением в должность Владимира Зеленского своими решениями и поступками должна показать, что она – действительно новая.

Из собственного опыта знаю, чем может обернуться сохранение людей из старой власти на должностях: когда я стал президентом, оставил на ключевых позициях людей из прошлого – они через время стали возвращаться и возвращать государство в это самое прошлое.

Утром после дня второго тура выборов я смотрел телеканал "Прямой" (надо отметить, что он – такой же "прямой", как я кривой). Так вот в эфире этого телеканала постоянно звучал и звучит такой тезис: новая власть и новый президент ничего не смогут изменить, не смогут отклониться от того курса, которым шел Порошенко.

Однако у меня вопрос: а где, собственно, сигналы, хоть сколь-нибудь значительные, о том, что новая власть собирается или уже начала менять курс государства Украина? Я прочел программу Владимира Зеленского – и об изменении курса там нет ни слова. В заявлениях Зеленского в день выборов – тоже. Зеленский сказал лишь, что будет выполнять волю народа. То есть, если народ хочет Томос и собственную украинскую церковь, новый президент будет поддерживать это направление. Однако есть люди, которые хотят молиться в другой церкви, и это тоже наши граждане – их тоже нужно поддерживать.

Читайте такжеМожет стать жертвой: для Зеленского наступает сложный периодЗеленский демонстрирует стремление наладить управление жизнью государства в целом, а не жизнью какого-то отдельного региона.

В Украине всегда было так: один президент ориентируется на западный регион и "вбивает" в философию и идеологию всего государства идеи этого региона; приходит другой, который уже ориентируется на восточный регион, и начинает внедряет идеи восточного региона.

Таким образом, Украина все время расколота. А для того, чтобы ее объединить, нужно, чтобы и философия, и политика, и стратегия отвечали интересам не отдельного региона, а всей Украины в целом.

Эти 73% голосов Украины за Зеленского как раз и являются признаком того, что народ начал объединяться. Что примечательно и важно, Зеленский победил во всех регионах, за исключением одной только Львовской области! Это значит, что этого человека поддерживают люди не в отдельных регионах, руководствуясь своей местной философией, а население всей Украины.

Зеленский именно на это должен опираться и выстраивать жизнь страны в интересах всех без исключения граждан: всех национальностей, всех вероисповеданий, всех философских, идеологических и политических направлений. Он должен строить одну Украину, одно государство.

Читайте такжеЧего ожидать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"Кроме того, крайне важно отойти от идеи "объединяться вокруг кого-либо". Ведь чего хотел Петр Алексеевич? Чтобы люди объединились вокруг него. И он все время талдычил об этом. Как-то я ему даже сказал: "Петр Алексеевич, нельзя так. Люди должны объединяться вокруг стратегических интересов народа и государства, а не вокруг президента". К тому же, вокруг президента, рейтинг которого не достигал и 15%... Это выглядело так, что Порошенко зажмурил глаза и говорил только то, что хотел. А параллельно команда его бизнес-партнеров, свояков и бизнес-кумовьев распевали песни.

Так нельзя было делать – так не построишь государства.

Безусловно, за все сделанное Петру Порошенко нужно поставить плюс, а за все, что так и осталось несделанным, поставить минус. Однако не стоит преувеличивать исторического значения пятилетней деятельности Порошенко. Для таких оценок нужно время.

К тому же, подобные оценки должен ставить народ, а не чиновники. А сегодня народ молчит, зато чиновники отовсюду верещат: "Спасибо Петру Алексеевичу за то и за се". Разве эти слова благодарности звучит от народа? Если же чиновники благодарят лично от себя, то они благодарят за то, что Порошенко дал им власть, утвердил на должности, дал возможность зарабатывать, за то, что Свинарчукам он дал возможность быть Свинарчуками… Разве за это народ будет благодарить Порошенко?

Потому не стоит торопиться с оценками значимости президентства Порошенко. История через время все оценит по-своему.

Читайте такжеЕсли Зеленский позволит Порошенко "выжить", то его ждет списание и газовая камераВозвращаясь к Владимиру Зеленскому, хочу подчеркнуть, что, вступая в должность президента, ему крайне важно учесть мировой опыт. Например, в Америке, если демократы приходят к власти, республиканцы отходят на вторые роли, а если приходят к власти республиканцы – отступают демократы. Ежели не придерживаться такого принципа, то отдельные личности будут оставаться у власти постоянно, как, например, при Януковиче часто говорили, что фактически это была власть Кучмы.

Я не говорю о том, что против каждого представителя старой власти нужно заводить уголовное дело. Однако должен соблюдаться принцип: новые задачи – новая власть и новые лица на ключевых должностях.

Владимир Зеленский становится президентом Украины в непростое время, и я хотел бы дать ему лишь один совет. Для него будет важно изначально дать понять украинцам, что он действительно прислушивается к народу, а в случае необходимости готов обращаться к прямой демократии. Он должен показать, что президент – с народом.

Когда я стал президентом, я еженедельно давал небольшое интервью, которое называлось "Из кабинета президента Кравчука". Вот и Зеленский постоянно должен информировать общественность о том, что делается, что происходит. При этом не нужно каких-то высоких слов, мощного крика, размахивания руками, песен и плясок. Он просто должен информировать о важном из первых уст.

У нас это функцию передали пресс-службе. И это понятно, потому что президент не может комментировать все подряд, даже мелочи. Однако когда речь идет о стратегических вопросах, о них должен высказываться глава государства.

Например, кто виноват в том, что вырубили Карпаты? Об этом должен сказать президент: "Мы разобрались. Виноваты те-то и те-то. Виновные наказаны таким-то и таким-то образом". Или – так: "По данным журналистского расследования о коррупционных сделках были открыты уголовные дела. Расследования завершены". И о результатах расследования должен сообщить народу или генеральный прокурор, или сам президент. Такие вещи нельзя перекладывать на кого-то другого. В подобных случаях людям необходимо слышать президента.

Кроме того, я бы советовал Зеленскому раз и навсегда четко обозначить свою позицию по всем вопросам, по которым сейчас существует неопределенность. Ему нужно четко дать понять народу, что он думает по ключевым вопросам. Это необходимо, чтобы не было различных инсинуаций вокруг этого. Прежде всего, он должен обозначить, что будет бороться за мир всеми способами и будет добиваться мира, не поступаясь при этом интересами Украины.

Читайте такжеУкраина - это российское наваждениеВедь сейчас вокруг этого развелось столько демагогии! Уже договорились до того, что якобы новая власть может добиваться мира, сдавая интересы государства. Да кто же их собирается сдавать?! Это – лишь чье-то предположение, однако оно было специально запущено в сознание людей.

Так что крайне важно, чтобы все острые вопросы были проговорены Зеленским. Я бы советовал ему собрать большую пресс-конференцию до инаугурации или после, дабы расставить все акценты.

Потому что уже чувствуется, что старые кадры начинают намекать, что при них, мол, было лучше, а, дескать, новички уже начали подтачивать фундамент их работы. Скомпрометировать Зеленского можно быстро. Ведь у него нет большой партии, нет большой скамейки запасных для кадровых решений… Но это пока что. Уверен, что Зеленский будет искать и находить молодых и талантливых, но это должно быть разумное сочетание с опытными людьми. Он должен привлечь к работе и тех, и других, чтобы у нас во власти не получился детский сад.

Однако ключевые должности в государстве, подчеркиваю, должны занять совершенно новые люди, преданные и патриотически настроенные профессионалы.

Еще один момент – сейчас часто причитают, что Зеленский молчит, не говорит на публику. Однако замечу, что прежний президент Порошенко слишком много говорил, и, если проанализировать его слова, то можно увидеть, что он и сам забывал то, что говорил, что обещал. В частности, в 2015-2016 году Порошенко во время поездки в Германию назвал боевиков "ДНР" и "ЛНР" точно так же, как и Владимир Зеленский в ходе дебатов, когда зачитывал вопросы от людей (боевики "Л/ДНР" были названы "повстанцами", – Ред.). А после стадиона Порошенко хватался за голову и кричал, что это было самое ужасное, что он услышал от Зеленского во время дебатов. Но, подчеркну, в данном случае Зеленский зачитал вопрос, который прислал рядовой украинец. А то, что Порошенко сам употребил такой термин, он уже забыл…

Я веду к тому, что президенту нельзя так много говорить, как это делал Порошенко. Я поддерживаю Зеленского в том, что нужно прекратить эти полуторачасовые разговоры по любому малейшему поводу, крики и вопли "Хай живе…". Президент должен говорить спокойно и убедительно, и только после глубокого анализа.

А журналистам не нужно побуждать и провоцировать главу государства на постоянную болтовню и заявления. Это – не дело президента. Президент говорит только тогда, когда вопрос решен, либо есть все основания и документы для важного заявления или разговора.

Иначе мы снова получим президента-пропагандиста.

Леонид Кравчук, первый Президент Украины, специально для "Главреда"