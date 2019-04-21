Зеленский анонсировал отставку Луценко

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует изменения в ГПУ.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей, и это относится не только к господину Луценко", - сказал Зеленский, отметив, что старая власть уже в прошлом.

Также Зеленский проанонсировал в ближайшее время отдельную пресс-конференцию по кадровым вопросам.

Также Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь.

Ранее Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.

Он также заявил, что собирается поздравить Зеленского по телефону.

Сам Зеленский после победы записал обращение к своим избирателям.