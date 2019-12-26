"Пускай радуются, что моча, а не кислота": Звиробий гневно наехала на журналистов - видео

По словам Маруси Звиробий, когда "у нас без доказательств закрывают людей", то методы протеста будут ставать все агрессивнее и агрессивнее.
Известный и скандальный волонтер Маруся Звиробий в весьма экспрессивной форме ответила на вопрос журналиста, заданный во время брифинга сразу после ее сегодняшнего допроса в Госбюро расследований.
У Звивробий спросили, что она думает об эпизоде, когда сторонники Юлии Кузьменко (позывной Лиса), которая проходит как подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, пришли на заседание, вооруженные емкостями с мочой и устроили потасовки с журналистами.
"Беспредел порождает протесты. Иначе не будет. Не может такого быть, что , а общественность будет молчать. Да пускай радуются, что это была моча, а не кислота какая-то. И если так пойдет дальше, то методы будут агрессивнее", - ответила Звиробий, не скрывая собственного гнева.
За такое заявление она была жестко раскритикована правозащитником Сергеем Наумовичем.
"Звіробій: "Радуйтесь, що облили мочой, а не кіслотой". Мы достигли дна, но внезапно снизу простучала Маруся", - с явной злостью написал он.
К критике (распекая заодно и генпрокурора Руслана Рябошапку) присоединился и нардем от Слуги народа Александр Дубинский.
"Маруся Звіробій: "Радуйтесь, що облили мочой, а не кіслотой" Я, конечно, мог бы в очередной раз аппелировать к Генпрокурору. Но, мне кажется, он такой же имбецил. (от лат. imbecillus -"слабый, немощный")", - написал он.
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Напомним, ранее в Киеве возле здания апелляционного суда группа активистов атаковала журналиста Дмитрия Кучера, облив его мочой. Мужчину обвиняли в пророссийских взглядах и в сотрудничестве с одиозным блогером Анатолием Шарием