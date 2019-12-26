"Не пи*ди": под апелляционным судом в Киеве журналиста облили мочой

Дмитрия Кучра (слева) атаковали у здания Киевского апелляционного суда / Скриншот

В Киеве возле здания апелляционного суда группа активистов атаковала журналиста Дмитрия Кучера, облив его мочой.

Они заблокировали Кучера, обвинив его в пророссийской ориентации и работе на одиозного блогера Анатолия Шария.

Кроме того, Кучеру угрожали, нецензурно оскорбляли, а также заставили выкрикивать антироссийские лозунги.

Несмотря на то, что журналист попытался позвать на помощь полицию, на инцидент никто из правоохранителей не обратил внимание, а на его призыв о помощи толпа издевательски ответила: "Путин, введи войска".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

В Сети также опубликовали фото одного из нападавших, который облили мочой Кучера.

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Кроме того, сам Кучер в Facebook сообщил, что одним из избивавших его под зданием суда оказался журналист ТРК Киев Арманд Лазарян.

"Нашего героя "ударника" из муниципального телеканала Киев зовут Арманд Лазарян. Он считает, что можно поднимать руку на коллег журналистов. Нет дружище. Так делать нельзя. Так как нападения на меня в суде началось именно от этого парня, а он напомню, ударил меня локтем со словами "не пизди", я вполне считаю, что именно этот персонаж стал зачинщиком агрессии в мою сторону со стороны остальных людей под судом", - добавил Кучер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в суде облили мочой блогера, избившего ветерана АТО.