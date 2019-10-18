Журналист после нападения Черновол будет делать уколы от бешенства

Татьяну Черновол обвинили в нападении на журналиста

Бывший народный депутат от Народного фронта Татьяна Черновол атаковала журналиста Дмитрия Кучера во время судебного заседания по делу бывшего нардепа Сергея Пашинского.

По словам Кучера, Черновол вырвала у него из рук телефон, толкала и царапала.

"На суде находился по редакционному заданию. Спросил у госпожи Черновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила - какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Черновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Черновол меня поцарапала", - сообщил Дмитрий Кучер; его процитировал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПашинский "засветился" еще в трех уголовных делах – РябошапкаКучер также пояснил, что присутствовавшие в суде сторонники Черновол, начали выталкивать его из зала суда.

"Я решил этого не терпеть, стал в стойку и оттолкнул его корпусом. После этого он меня больше не трогал", - говорит журналист.

На место происшествия журналист вызвал полицию. А также написал заявление по статьи 171 - препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Отметим, что у здания суда между Кучером и Черновол также состоялся "обмен любезностями".

В частности, Кучер назвал Черновол "ненормальной". В ответ Черновол назвала обвинения Кучера "смешными мужчинкой-трусишкой" и обвинила его в нарушении ее публичного пространства.

"Еду в поликлинику на уколы от бешенства, ведь меня сегодня исцарапала Таня Черновол. Дело было в суде, когда принимали решение останется ли Пашинский под стражей. Это решение возбудило группу поддержки Серёжи, и в момент когда я снимал как Пашинский обнимается с Парубием, Танюша решила, что пора забрать у меня телефон. Потом чудак, который очень похож на родственника Пашинского решил меня выталкать из зала суда. Не получилось. Не та весовая категория", - изложил свою версию происшествия Кучер в своем Facebook.

Напомним, 18 октября, коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты экс-народного депутата Сергея Пашинского.

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Суд постановил оставить в силе решение Печерского районного суда Киева о содержании Пашинского под стражей.