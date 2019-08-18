"Ты - законтаченный": в суде облили мочой блогера, избившего ветерана АТО

Артура Сороченко законтачили прямо в суде / Скриншот

Блогера Артура Сороченко, напавшего на участника АТО, активисты облили мочой в горрайонном суде Хмельницкого.

"Ты законтаченный", - выкрикнули активисты после того, как моча, которую они брызнули в блогера, достигла своей цели.

Отметим, что 18 августа суд в Хмельницком арестовал Сороченко до 1 октября с правом внесения залога в размере 40 140 грн.

Сам Сороченко, известный под кличками Малыш и Турик, заявил, что повздорил с атошником на бытовой почве, и после обмена оскорблениями началась драка.

Кроме того, Турик сказал, что выступает за территориальную целостность Украины и просит прощения у участников операции Объединенных сил и их матерей.

Справочно : законтаченный (тюремный сленг) является представителем самой низшей группы в неформальной иерархии заключенных, своеобразной касты неприкасаемых. У законтаченного (опущенного) нельзя ничего взять, нельзя его касаться, сесть на его нары и т.п. У опущенных свои отдельные места в бараке, тюремной камере, в столовой, своя меченая посуда, они выполняют самые грязные работы — те, за которые прочие заключенные уже не имеют права браться. Они имеют определенные опознавательные знаки, обязаны сообщать по прибытии на место, где их не знают, о том, что они опущенные, чтобы другие заключенные, вступив в общение с ними, не потеряли своего статуса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сороченко избил ветерана АТО за слова об агрессии РФ.