"Ты патриот, нах? Россия с нами не воюет": ветерана АТО избили за слова об агрессии РФ

В Хмельницком напали на ветерана АТО / ТСН

В Бердичиве ветеран Антитеррористической операции подвергся нападению после того, как заявил о том, что является воюющим патриотом Украины.

"Бывшего бойца АТО избили за то, что он сказал, что воюет против России. Я специально вырезал этот отрывок видео, чтобы были доказательства, держите. Сделал это бывший осужденный, сейчас YouTube-блогер", — говорится в сообщении в группе Лидер в Facebook.

Как рассказали в Сети, напавший на участника АТО Артур Сороченко известен под кличками Турик и Малыш. Отмечается, что он проживает в Бердичеве, также опубликован его адрес и номер телефона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине маршрутчик отказался везти участников АТО.