"РФ с нами не воюет": в Николаеве поймали блогера, избившего ветерана АТО

Турика поймали в Николаеве / Скриншот

В Николаевской области полицейские задержали ранее судимого за кражу и незаконное обращение с оружием 32-летнего жителя Бердичева, который скрывался от правоохранителей.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, злоумышленник с кличками Малыш и Турик, также пытался вести активную деятельность в социальных сетях.

Известно, что 26 июля "блогер" под Житомиром избил ветерана АТО, что также стало объектом многочисленных публикации в онлайн-изданиях.

Николаевские оперативники вместе с сотрудниками спецподразделения полиции особого назначения задержали подозреваемого и направили его в Хмельницкую область.

Ранее в Сети рассказали, что напавший на участника АТО Артур Сороченко проживает в Бердичеве, также опубликован его адрес и номер телефона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине маршрутчик отказался везти участников АТО.