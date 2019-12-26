"Нечего трындеть на кухне": Звиробий жахнула заявлением после допроса в ГБР

Маруся Звиробий / УНИАН

Известную и скандальную волонтерку Марусю Звиробий (настоящее имя - Елена Самбул-Биленька), которую правоохранители подозревают в угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, в четверг, 26 декабря, допросили следователи Госбюро расследований.

С таким заявлением выступила она перед журналистами, сразу после того как окончился допрос.

По словам Звиробий, правоохранители допрашивали ее о знакомстве с нардепом из фракции Европейская солидарность Софией Фединой и об отношении к президенту Украины.

"Теперь если вы вздумаете сесть и что-то потрындеть на кухне, почувствуете себя персонажем анекдота времен Сталина, Брежнева, когда за это привлекают. Еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому. Я не знаю: не очень переживать за человека, которого могут взорвать – это негативное отношение или позитивное – это философский вопрос. Потому, что мой отец за меня когда переживает, он так на меня кричит, как бешеный. Поэтому уже не знаю, как они там это расшифруют", - отметила Зверобой.

Кроме того, волонтерка также она отметила, что дальнейший разговор со следователями у нее состоится 10 января 2020 года.

Напомним, ранее, утром четверга, 28 ноября, правоохранители пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий (Алены Самбул-Беленькая), которую вместе с нардепом от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Софией Фединой подозревают в угрозе убийством действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Позднее Звиробий рассказала о том, что у нее изъяло ГБР во время обысков.