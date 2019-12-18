"Тапки станут президентом": Звиробий "уличила" Зеленского в работе на Кремль

Маруся Зверобой Звиробий / скриншот

Скандальная волонтер Маруся Зверобий заявила, что Российская Федерация повлияла на исход президентских выборов в Украине, которые состоялись весной текущего года. По ее словам, Кремль всячески поддерживал нынешнего президента Владимира Зеленского.

При этом Зверобий уверена, что Москва оказала влияние даже на выборы в США. Кроме того, волонтер считает, что саммит "нормандской четверки" в Париже продемонстрировал как Россия "посадила на зад Европу", а российский лидер Владимир Путин давно всех купил.

"Когда поддерживает Россия, которая имеет такое влияние на мир, и она поддерживает тут кого-угодно, даже если она тапки Зеленского тут поддержит, не сомневайтесь, тапки Зеленского станут президентом", - отметила Зверобий в эфире телеканала ATR.

Также она утверждает, что Зеленского окружают боты, которые на него и давят для принятия необходимых решений.

"Если их убрать с информационного поля Зеленского, вы будете удивлены, насколько там людей немного останется", - подчеркнула волонтер.

Как ранее сообщал Главред, одиозная волонтер Маруся Звиробий прокомментировала громкие слова отца президента Александра Зеленского о том, что ее нужно посадить.