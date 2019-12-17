"Нужно лучше было воспитывать": Звиробий резко ответила на слова отца Зеленского

Маруся Звиробий

Одиозная волонтер Маруся Звиробий в интервью телеканалу ATR прокомментировала сегодняшние громкие слова Александра Зеленского о том, что ее нужно посадить.

Волонтер обратила внимание на то, что отец президента "обозвал украинский народ биомассой и быдлом".

"...поэтому к нему (Александру Зеленскому, - ред.) будет такой же разговор как и к его сыну, так же как общается он. Ему нужно было лучше воспитать своего сына, чтобы он не хамил людям, которые защищали Родину, и его в том числе. Для меня уже не удивительно, что когда сегодня Майдан прессонул сегодняшнее решение по земле, снова появились громкие заявления по поводу меня, потому что в наших реалиях нужна была сокральная жертва, на которую надо было переключить внимание, и здесь всплывает папа Зеленского со своими заявлениями , которые разносят по всем каналам, чтобы отвлечь внимание от событий под Радой", - сказала Звиробий.

Ранее Александр Зеленский, родной отец президента Украины, высказался о скандальном волонтере Марусе Звиробий, против которой открыли уголовное дело из-за скандального обращения ко главе государства во время интернет-стрима. 71-летний мужчина полагает, Звиробий и ее напарницу по стриму, нардепа Софию Федину нужно судить и заключить в тюрьму.

Также напомним, Звиробий заявляла о том, что хочет хочет встретиться с Зеленским тет-а-тет.