"Володя, ты не будешь против": Звиробий хочет встретиться с Зеленским

Маруся Звиробий требует встречи с Зеленским / Фото УНИАН

Одиозная волонтер Маруся Звиробий зовет президента Владимира Зеленского на личную встречу с глазу на глаз.

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но один на один. Без посторонней гопоты! У него должен быть хоть один шанс услышать голос "воинственного меньшинства"! Это вопрос национальной безопасности! Чтобы он потом, когда его окружение утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал", - написала она в Telegram.

Звиробий убеждена, что Зеленский не будет против встречи тет-а тет. По ее словам, диалог должен произойти, пока не поздно.

"Володя, я думаю ты не будешь против. Просто объясню по пунктам чего хотят те, что постоянно гудят у тебя под офисом! А ты дальше, зная все это, принимай решения, которые хочешь, но мы по крайней мере будем знать, что ты в курсе, что у тебя под окнами происходит", - отметила активистка.

Волонтер рекомендовала главе государства не медлить со встречей и обещала пожать руку.

"Если согласишься, то только за это пожму руку", — сказала она.

Как ранее сообщалось, Звиробий жестко высказалась в связи с приездом в столицу Украины пропагандистов российского канала Звезда и резонансных обвинений полиции по делу об убийстве Павла Шеремета и пригрозила Зеленскому революцией.

Напомним, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований провели обыск в доме волонтера Маруси Звиробий, которая вместе с нардепом от Европейской солидарности Софией Фединой подозревается в планировании убийства президента Владимира Зеленского. В ходе обыска у Звиробий изъяли три единицы оружия, поскольку законность их применения следствие поставило под сомнение.

2 декабря Маруся Звиробий не явилась на допрос в ГБР, поэтому ее вызовут на повторный допрос к Госбюро расследований.