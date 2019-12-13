Звиробий пригрозила Зеленскому революцией

Маруся Звиробий снова разразилась угрозами / УНИАН

Волонтер Маруся Звиробий, которая ранее высказалась о планах относительно покушения на себя, жестко высказалась в связи с приездом в столицу Украины пропагандистов российского канала Звезда и резонансных обвинений полиции по делу об убийстве Павла Шеремета.

В частности, Звиробий напомнила, как начиналась аннексия Крыма.

"Хочу напомнить, что изначально в Крыму и на Донбассе поработали журналисты! А потом почти беспрепятственно зашли российские войска. По показаниям военнослущащей, которая выехала в 2014 с родителями из Луганска, сначала там вырубили наши СМИ и остались только телеканалы Россия из Звезда! Где круглосуточно крутили два основных тезиса: бандеровцы наступают, и россия готова вас спасти. Затем на улицах появились чужаки в гражданском, а затем войска", - написала волонтер в своем " rel="nofollow" target="_blank">Telegram-канале.

Звиробий уверена, что президент Владимир Зеленский отвлекает внимание международного сообщества, которое привыкло реагировать на официальные заявления главы государства.

"Поэтому для глаз соседей у ​​нас все хорошо, тишина и перемирие, пока внутри страна исходит кровью, бусами доставляют ежедневно раненых и погибших, а среди ветеранов начались чекистские зачистки (…) Сейчас мы в очевидном окружении. Это Иловайск 2019", - написала она.

Звиробий высказала мнение, что Владимир Зеленский и его окружение "толкают общество к революции".

"Мы не будем рубиться между собой! А вы именно к этому подталкиваете! В поле зрения людей, которым уже нечего терять будете только вы! Поймите это", - эмоционально высказалась волонтер.

Напомним, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований провели обыск в доме волонтера Маруси Звиробий, которая вместе с нардепом от Европейской солидарности Софией Фединой подозревается в планировании убийства президента Владимира Зеленского. В ходе обыска у Звиробий изъяли три единицы оружия, поскольку законность их применения следствие поставило под сомнение.

2 декабря Маруся Звиробийне явилась на допрос в ГБР, поэтому ее вызовут на повторный допрос к Госбюро расследований.