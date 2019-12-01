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"Вникни, бл*ть, в мои слова": Звиробий идет на допрос в ГБР

1 декабря 2019, 19:16

Волонтер снова озвучила угрозы в адрес главы государства.

Маруся Зверобой Звиробий
Звиробий собралась в ГБР с очередной порцией угроз / кадр из видео

Одиозного волонтера Марусю Звиробий Государственное бюро расследований пригласило на допрос в понедельник, 2 декабря, на 11:00 по обвинению в публичных угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

В Facebook сторонники Звиробий планируют собраться на акцию протеста, а сама волонтерка разразилась новой порцией угроз в адрес главы государства.

"Я два раза не повторяю, не повторяю ... но для особо тугих могу повторить третий раз! Президент! Если ты будешь хамить военнослужащим, то они могут провести эксперимент – бессмертный ты или нет! Вникни, бл*ть, в мои слова! И советую к ним прислушиваться!" – написала она в Facebook.

Звиробий добавила, что считает урок уже усвоенным президентом, поскольку она регулярно озвучивает в его адрес угрозы.

"Но в целом, я думаю, что урок уже усвоено хорошо, и хамского отношения к военным мы от него наблюдать больше не будем. По крайней мере, пока я есть у этой страны. Потому что военным резьбу срывает быстро", - подытожила она.

К слову, одиозная волонтер Маруся Звиробий ранее уже озвучивала новую порцию угроз в адрес президента Владимира Зеленского.

Как ранее сообщалось, 28 ноября сотрудники Госбюро расследований вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецназовцами Альфы провели обыски у волонтера Маруси Звиробий, нагрянув в ее дом в Калиновке.

Напомним, Звиробий (Елена Биленька-Самбул) называет утренние обыски, прошедшие в ее доме, политическим преследованием и утверждает, что следователи Госбюро расследований изъяли у нее оружие.

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