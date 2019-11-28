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Кто такая Маруся Звиробий и чем обыски у нее грозят Зеленскому

28 ноября 2019, 14:25

Эксперты сходятся во мнении, что правоохранители пытаются выслужиться перед президентом. Хотя для самого главы государства обыски несут угрозу.

София Федина и Маруся Звиробий угрожали Зеленскому
София Федина и Маруся Звиробий угрожали Зеленскому / Скриншот

28 ноября сотрудники Госбюро расследований вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецназовцами "Альфы" провели обыски у волонтера Маруси Звиробий, нагрянув в ее дом в Калиновке. 

Как сообщила сама Звиробий в комментарии журналистам, следователи ГБР изъяли у нее оружие (два ружья) и блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали, в котором, по ее словам, был указан номер телефона начальника разведки.

"Это исключительно политическое преследование", - заявила Звиробий.

Кто такая Маруся Звиробий

41-летняя Алена Самбул (Беленькая) стала широко известна после событий на Майдане в 2014 году. Во время Революции достоинства женщина была волонтером - возила бутерброды, одежду и дрова на баррикады. А когда начались обстрелы – организовала группу – "Помощь раненым Майдана", а позднее и сама принимала участие в боестолкновениях с силовиками. К слову, в это же время Маруся Звиробий познакомилась и с будущим мужем.

До событий 2014-го девушка получила журналистский диплом, подрабатывала дизайнером, вела собственный небольшой бизнес.

Читайте также"Президент боится девушек": Федина раскрыла подоплеку своего "анти-Зеленского" стримаПосле аннексии Крыма Звиробий сосредоточилась на военной подготовке активистов, организовав "Марусин полигон" в Киевской области, через который прошли тысячи людей со всей Украины. В 2015 году вместе с бывшими инструкторами Правого сектора Звиробий готовила бойцов для 79-й бригады ВДВ, подписав контракт с Вооруженными силами Украины.

1,5 года она была руководителем мобильной инструкторской группы в 199 учебном центре ВДВ, после чего пошла служить в Нацгвардию. Звиробий имеет воинское звание - старший солдат.

Маруся Звиробий входит в Украинское геральдическое общество. В частности, она разрабатывала эмблему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, нагрудные знаки "Шахтерская слава", гербы и флаги для населенных пунктов Киевской области - Глевахи, Калиновки, Тростинки, Иванковичей.

В чем обвиняют Звиробий

Звиробий привлекла к себе внимание правоохранителей, после того, как вместе с Софией Фединой, народным депутатом от Европейской солидарности, записала видео, на котором угрожала президенту Владимиру Зеленскому после его высказываний в адрес добровольцев во время визита в Золотом 26 октября.

Соответствующее видео с угрозами, на котором Маруся Звиробий и Федина обсуждали варианты покушения на президента было опубликовано в соцсетях и бурно обсуждалось пользователями. На видео волонтерка заявила:

Они тебя взорвут, я тебе обещаю. Тебя кто-нибудь взорвет там. Ты там почаще езжай, я хочу, чтобы ты там чаще ездил, а пацики просто морально не были к тебе готовы, они к тебе даже на "вы" обращались. Но ты, с*ка, правильно расставил акценты. Ты показал, как к тебе надо обращаться. Тебя надо мочить (нецензурное слово) в сортирах

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный (...) А там ненароком может сорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайными. Но честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда кто-то в голубой или белой рубашке припрется на передовую", – поддерживала разговор Федина.

Читайте такжеЗвиробий рассказала, что у нее изъяло ГБР во время обысковВпоследствии, месяц назад, 28 октября, народный депутат из фракции Слуга народа Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно "совершенного преступления" со стороны Федины. Последняя открестилась от обвинений, заявив, что в ее словах "не было ничего такого, что может угрожать президенту".

Но это не помогло – 1 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил открытие уголовного производства, в котором фигурирует Федина, и заявил, что в ее высказываниях есть очевидные признаки преступления, а уже 6 ноября в ГБР начали следствие по фактам угроз президенту Украины со стороны Федины.

26 ноября, следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проекты сообщения о подозрении и представления на снятие неприкосновенности с Федины по статье об угрозе убийством в отношении президента Украины.

Как обыски у Звиробий ударят по Зеленскому

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечает, что проводя обыски у Маруси Звиробий, ГБР вышло за рамки своих полномочий.

"Это не их подследственность. Угрозы и безопасность государственных лиц - это компетенция СБУ. Их задача - ловить коррупционеров", - рассказал Загородний Главреду.

По мнению эксперта, все эти дела ничем не закончатся.

"Дела об угрозах трудно доказать. И все происходящее - большая подстава для Зеленского, так как кто-то хочет выслужиться, а подумают все на него. Тем более, что воевать против женщин - смешно. Зная биографию Звиробий как бойца АТО и волонтера, следственные действия против нее дополнительно мобилизируют патриотическую общественность и военных. И это большая ошибка", - добавил Загородний.

Читайте также"Должны уважать институт президента": Баканов рассказал о наказании для Фединой и ЗверобойСогласен с этим и политический аналитик Александр Кочетков.

"Проведение обысков - это эмоциональная реакция окружения Зеленского, но не его самого, которое пытается демонстрировать рвение. Но не рвение к присечению реальных врагов Украины, а на тех, кто ляпает языком. И если обращать возбуждать уголовные дела против всех таких персонажей, то у СБУ и других правоохранителей просто не останется времени на борьбу с реальными нарушителями, которых хватает и без этого", - считает эксперт.

По его мнению, власть не должна обращать внимания на сумасшедших. И такая реакция накануне переговоров нормандской четверки только ухудшает позиции украинского президента.

"В отношении явно спровоцированной ситуации с Марусей Звиробий, не надо идти на поводу у провокаторов, а нужно более эффективные и правильные методы работы. Если власть обращает внимание на продуманные высказывания насчет того, что с президентом может что-то случится, это означает то, что власть не уверена в себе. А это дает Путину знак того, что на украинскую власть можно давить, так как у нее нет поддержки", - резюмировал политолог.

Владимир Зеленский ГБР Маруся Звиробий София Федина
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