В ГБР озвучили детали обыска у волонтерки Звиробий

Во время обысков у Звиробий изъяли оружие / кадр из видео

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова заявила, что обыски у волонтера Маруси Звиробий проходили в соответствии с законом, и в данный момент они уже завершены.

В ходе брифинга спикер подчеркнула, что обыск был проведен на основании соответствующего постановления суда по делу об угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского.

Следователи планировали проверить факты и сделать дополнительны анализ материалов, которые намерены приобщить к уголовному производству.

По словам Ивановой, в Звиробий в ходе обыска изъяли три единицы оружия, поскольку законность их применения следствие поставило под сомнение. Спикер подчеркнула, что уголовное производству по данному делу продолжается и в скором будущем будет направлено в Генпрокуратуру.

К слову, одиозная волонтер Маруся Звиробий озвучила новую порцию угроз в адрес президента Владимира Зеленского.

Как ранее сообщалось, 28 ноября сотрудники Госбюро расследований вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецназовцами Альфы провели обыски у волонтера Маруси Звиробий, нагрянув в ее дом в Калиновке.

Напомним, Звиробий (Елена Биленька-Самбул) называет утренние обыски, прошедшие в ее доме, политическим преследованием и утверждает, что следователи Госбюро расследований изъяли у нее оружие.