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"Произойдет так, как мы сказали": Звиробий повторила угрозы Зеленскому

28 ноября 2019, 17:17

Волонтер заявила, что главу государства ждет печальный финал, если он будет хамить военнослужащим.

Звиробий
Звиробий снова пригрозила Зеленскому скорой расправой / УНИАН

Одиозная волонтер Маруся Звиробий озвучила новую порцию угроз в адрес президента Владимира Зеленского.

"Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим. Его предупредили: если ты будешь хамить… Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит", - заявила она в прямом эфире телеканала NewsOne.

Звиробий напомнила Зеленскому об обысках, которые накануне произошли в ее доме из-за уголовного дела ГБР об угрозах президенту.

"И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину", — сказала она.

Как ранее сообщалось, 28 ноября сотрудники Госбюро расследований вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецназовцами Альфы провели обыски у волонтера Маруси Звиробий, нагрянув в ее дом в Калиновке.

Напомним, Звиробий (Елена Биленька-Самбул) называет утренние обыски, прошедшие в ее доме, политическим преследованием и утверждает, что следователи Госбюро расследований изъяли у нее оружие.

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