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Звиробий вызовут на повторный допрос в ГБР

3 декабря 2019, 09:35

Когда именно пройдет повторный допрос Маруси Звиробий, на данный момент не сообщается.

Маруся Звиробий
Маруся Звиробий / Фото УНИАН

Волонтер Маруся Звиробий в понедельник 2 декабря не явилась на допрос в ГБР, поэтому ее вызовут на повторный допрос к Госбюро расследований в рамках дела об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.  

Вчера допрос Звиробий не состоялся. Он был запланирован а 11 утра. Сама волонтерка  в понедельник разразилась новой порцией угроз в адрес главы государства.

"Она (Маруся Звиробий, - Главред) была в здании Государственного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла... Она была вызвана для проведения следственных действий", – цитирует Иванову Громадське.

По словам пресс-секретаря ГБР,  Звиробий вызовут на допрос повторно. Когда именно это произойдет, Иванова не уточнила. 

Напомним, утром в четверг, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований провели обыск в доме волонтера Маруси Звиробий, которая вместе с нардепом от Европейской солидарности Софией Фединой подозревается в планировании убийства президента Владимира Зеленского. В ходе обыска у Звиробий изъяли три единицы оружия, поскольку законность их применения следствие поставило под сомнение.

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