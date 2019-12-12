"Можно п*здюлей выгрести": Звиробий высказалась о планах по покушению на себя

Маруся Звиробий / УНИАН

Известный и скандальный волонтер Маруся Звиробий заявила, что практически полностью не доверяет резонансной информации о том, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета строили планы покушения на нее и похищения ее детей.

"Я ржала, если честно. Но это истерический хохот. Они [правоохранители - Главред] сейчас перес*ут всех волонтеров между собой", - заявил она в комментарии каналу ATR.

По ее словам, из всех подозреваемых она хорошо знакома только с Ириной "Пумой" Грищенко"

"Я не знаю Антоненко [Андрей, Riffmaster - Главред] лично, может, где-то мы пересекались, но это шапочное знакомство, мы все друг друга знаем, как минимум по интернету. Я не верю, что он причастен. Я только „Пуму" (Инна Грищенко — Главред) узнала. Знаю ее с 2014-го года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она „лидер". Гаркнула на мужчину и это означает, что она виновата? Это бред какой-то. Характер — это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это „лепят". После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, к их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", — заявила Звиробий.

По словам волонтера, если другую подозреваему, Юлию "Лису"" Кузьменко начнут судить, то она окажет ей поддержку.

"Когда девушки моих детей обсуждали… Ну хорошо придумали. Блин, это же можно п*здюлей выгрести. Я могу узнать, милиционеры у нас ведь тоже свои люди. А может и подделали, я не знаю. Пусть разбираются адвокаты, полиция. Я со своими буду разбираться, девушки — со своими. Но даже если эту „Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что сделаешь? Единство — оно такое", — подытожила она.

Напомним, ранее спикер МВД Артем Шевченко заявил, что только три (Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь) из пяти озвученных полицией подозреваемых по делу об убийстве Шеремета имеют такой статус.