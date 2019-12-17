"Нужно наказать": Отец Зеленского попер буром на Звиробий и оскорбил Вакарчука

Владимир Зеленский и Александр Зеленский / коллаж РБК-Украина

Александр Зеленский, родной отец президента Украины, высказался о скандальном волонтере Марусе Звиробий, против которой открыли уголовное дело из-за скандального обращения ко главе государства во время интернет-стрима.

71-летний мужчина полагает, Звиробий и ее напарницу по стриму, нардепа Софию Федину нужно судить и заключить в тюрьму, сообщает портал Страна.

"Наказывать надо обязательно [...] чтобы не повадно было. Некрасиво так себя вести. Что это за издевательство такое?" - возмущается он.

Читайте такжеЗвиробий пригрозила Зеленскому революциейКроме того, Зеленскому-старшему не нравится, что работу его сына-президента украинцы активно критикуют, а на телевизионных шоу регулярно звучат нелестные высказывания касаемо главы государства.

"Шустера смотрели? Как там выступил Саакашвили с Вовой? Два президента. Два умных человека. И две "ляпалки", типа этого композитора (Святослав Вакарчук - Главред) и еще один от Тимошенко. И спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (Андрей Парубий - Главред.). На нем кровь. Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: руки твои в крови Майдана. Есть все доказательства. Ты создал Майдан, ты убивал людей. Теперь снова хочешь?" - подытожил Александр Зеленский.

Напомним, ранее, осенью 2019-го, Маруся Звиробий с вместе с Софией Фединой, народным депутатом от Европейской солидарности, записала видео, на котором угрожала президенту Владимиру Зеленскому после его высказываний в адрес добровольцев во время визита в Золотом 26 октября.