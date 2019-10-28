"Тищенко и Дубинский – дерьмо, меня это вкурвило": Звиробий объяснила угрозу убийством Зеленскому - видео

Звиробий объяснила угрозу убийством Зеленскому / скриншот

Волонтер Маруся Звиробий, которая вместе с народным депутатом от Европейской солидарности Софией Фединой вляпалась в громкий скандал из-за угроз убийством президенту Владимиру Зеленскому, 28 октября, в понедельник, объяснила свои слова.

"Он не понимает, что имеет дело с контуженными людьми. Такие слова, как "пассажир", "я не лох", "ты", - не следует употреблять, потому что во время войны я с этими людьми работаю, и знаю, на что они способны. Поэтому то, что я говорила – это не призыв к этим людям, а предупреждение незнакомому с ними товарищу Зеленскому. Пусть фильтрует базар. Думаю, такими словами ему будет понятнее", - высказалась Маруся Звиробий в прямом эфире телеканала Наш.

Звиробий также призвала власть "воевать с Путиным, а не с ветеранами, волонтерами и добровольцами".

В то же время Звиробий подчеркнула, что ее слова путают с "интеллигентными высказываниями Софии Федины".

"Я имею право не называть тебя президентом, а называть тебя всем тем, чем я тебя называла...Тебе не 42, тебе 41, как мне. Только у меня за спиной три контракта, а у тебя заработок денег за все 6 лет войны. Это меня вкурвило", - обратилась Звиробий к президенту.

Отметим, при этом Звиробий назвала "говном" народного депутата Николая Тищенко, который начал сбор подписей за снятие неприкосновенносзвиробити народного депутата Софии Федины после ее угроз Владимиру Зеленскому.

Также Звиробий назвала Александра Дубинского, Игоря Мосийчука и Анатолия Шария - "дерьмом".

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Напомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский призвал наказать народного депутата от партии Европейская солидарность Софию Федину, которая, по его мнению, угрожала президенту Владимиру Зеленскому.

Слуга народа предложил завести на Федину уголовное дело, снять с нее депутатскую неприкосновенность и отправить дело против нардепа от ЕС в суд.

Своими мыслями Дубинский поделился в Телеграм-канале после того, как Федина в нелицеприятной форме прокомментировала визит Зеленского в Золотое и его общение с участниками акции против разведения сил.

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