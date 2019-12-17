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"Идите воевать, гады": отец Зеленского распек митингующих

17 декабря 2019, 17:21

Александр Зеленский считает, что украинцы не понимают стремление украинского президента прекратить войну на Донбассе.

Александр Зеленский
Александр Зеленский / Фото: А.Товт/Cтрана

Отец нынешнего президента Украины Александр Зеленский высказал свое мнение о работе Владимира Зеленского на посту главы государства. По его словам, он не всегда доволен тем, как шестой президент справляется со своими обязанностями.

При этом он Зеленский-старший заявил, что украинцы, выступающие простив власти, должен ехать в зону ООС на Донбассе и там выражать свое недовольство.

"Я не уполномочен со своей квалификацией обсуждать некоторые вопросы. То, что понимаю, считаю, нормально. Вот если говорить о "нормандском формате", то, что мог мальчишка, то и сделал. Обсуждать его невозможно", -  рассказал отец Зеленского в интервью Стране.

Он считает, что Владимир Зеленский сделал все, что мог, чтобы прекратить огонь хотя бы в трех зонах.

"А тот сидит, зверюга (Владимир Путин, - ред.), который не любит и своих людей и детей... Зачем война? Можно же прекратить по всей территории огонь, а потом решать по границам. Можно или нет? Так эта ж сволочь не дал", – высказался отец украинского президента.

Кроме того, он уверен, что украинцы не понимают стремление Зеленского прекратить войну.

"Выходят и бе-бе-бе… Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО. Пусть эта мразь, которая выступает, идет в АТО. Молодежь вот эта возле Офиса президента, купленная. Идите воевать, гады, а не там стреляйте. А вы говорите: "Демократия, развод". Идите, защищайте страну, а вы воняете", – грубо высказался Александр Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, Александр Зеленский высказался о скандальном волонтере Марусе Звиробий, против которой открыли уголовное дело из-за скандального обращения ко главе государства во время интернет-стрима.

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