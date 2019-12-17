"Бьют его и бьют": отец Зеленского пожаловался на грязь в политике

Александр Зеленский / Фото А.Товт/Cтрана

Отец президента Украины Александр Зеленский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того, как Владимир Зеленский стал президентом.

"Переживаю за Вову, надоело все… Бьют его и бьют…", - подчеркнул отец Зеленского в интервью Стране.

Он также привел пример, как менялось отношение к Владимиру Зеленскому у разных людей.

"Он то ли политолог, то ли общественный деятель, назовем его господин Х. Когда Вова стал президентом, Х тоже очень хотел попасть во власть. Не получилось. И теперь он поливает Вову грязью. Человек полностью изменился", - подчеркнул Александр Зеленский.

По его словам, Владимир Зеленский вряд ли понимал то, что в политике так много грязи.

Читайте также"Жму руку!" Зеленский поддержал атакованного фанатами Зозулю"Не думаю, что он это понимал. И слава Богу. Как и то, что опыта нет - слава Богу! Сейчас опытный человек - это тот, кто знает концы, коррупцию, связи, схемы. Вот это опытный. А пришел человек без этих связей. И он никогда не возьмет лишнюю копейку. Это я вам как живой отец говорю. Я просто знаю нашу семью", - пожаловался отец президента.

Он также раскритиковал отношение отдельных политиков к Владимиру Зеленскому.

"А эта, Юля? Юля-Шмуля… Ну поддержи человека, он защищает честь страны! Просто поддержите его! Молитесь, чтобы он что-то сделал. Он не продаст ничего, не волнуйтесь. Говорю - поддержите! А вместо этого - палки, палки, палки… А Путину от этого: плюсик, плюсик, плюсик… Что тут все время грызня какая-то. И все вот эти твари… Это политика?", - добавил Александр Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский посетил во Дворце Украина концерт 95 Квартала.