Спели об отсутствии посадок: Зеленский сходил на концерт 95 Квартала

Компанию главе государства, в частности, составила его пресс-секретарь.
Президент Владимир Зеленский 15 декабря посетил во Дворце Украина концерт 95 Квартала, с которым до избрания главой государства он вместе выступал на сцене.
Видео с Зеленским в зале опубликовал в Facebook пользователь Дмитрий Кучер.
"Владимир Александрович на концерте Вечернего Квартала. Даже билет купил и показал его на сцене", - гласит подпись к ролику.
На концерте 95 Квартала в этот вечер также присутствовала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Соответствующее фото и видео она опубликовала в Instagram. Спикер главы государства на фото показала билеты, по которым прошла в зал.
В ролике она опубликовала фрагмент песни, где кварталовцы поют о необходимости сажать экс-чиновников на решетку.
"Весна прошла, посадок нет, а что зимой - зимой сажать не принято?" – звучало на сцене.
Как ранее сообщалось, Евгений Кошевой сообщил, что одинаково негативно относится к российскому лидеру Владимиру Путину и экс-президенту Петру Порошенко.
Ранее Евгений Кошевой говорил, что Владимиру Зеленскому суют пальцы в колеса некоторые люди из окружения. Юморист утверждал, что президент все понимает и присматривается к этим людям, чтобы позже убрать.