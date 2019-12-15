Спели об отсутствии посадок: Зеленский сходил на концерт 95 Квартала

Зеленский провел воскресный вечер на концерте бывших коллег / Reuters

Президент Владимир Зеленский 15 декабря посетил во Дворце Украина концерт 95 Квартала, с которым до избрания главой государства он вместе выступал на сцене.

Видео с Зеленским в зале опубликовал в Facebook пользователь Дмитрий Кучер.

"Владимир Александрович на концерте Вечернего Квартала. Даже билет купил и показал его на сцене", - гласит подпись к ролику.

На концерте 95 Квартала в этот вечер также присутствовала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Соответствующее фото и видео она опубликовала в Instagram. Спикер главы государства на фото показала билеты, по которым прошла в зал.

/ Фото: Instagram/iuliia_mendel

В ролике она опубликовала фрагмент песни, где кварталовцы поют о необходимости сажать экс-чиновников на решетку.

"Весна прошла, посадок нет, а что зимой - зимой сажать не принято?" – звучало на сцене.

Как ранее сообщалось, Евгений Кошевой сообщил, что одинаково негативно относится к российскому лидеру Владимиру Путину и экс-президенту Петру Порошенко.

Ранее Евгений Кошевой говорил, что Владимиру Зеленскому суют пальцы в колеса некоторые люди из окружения. Юморист утверждал, что президент все понимает и присматривается к этим людям, чтобы позже убрать.