В Квартале отреагировали на изгнание Кравец с Танців з зірками

Елена Кравец / Instagram

Друзья и подруги Елены Кравец однозначно отреагировали на ее уход с 6 сезона Танцев со звездами.

Елену Кравец трогательно поддержали коллеги на официальных страницах Вечернего и Женского Квартала в Instagram, написав много теплых и таких нужных в этот день слов.

"Гордимся нашей Еленой Кравец! Настоящая женственность и сила духа не боится никаких испытаний и никогда не останавливается на достигнутом. Только вперед за новыми вершинами!", - пишут в Женском Квартале.

Читайте такжеТанці з зірками 2019 12 выпуск: Елена Кравец покинула шоу - все подробности

Коллеги из Вечернего Квартала также поддержали Елену нужными словами.

"Наша лучшая, невероятная, сильная, нежная и страстная Елена Кравец доказала всем, что желание и упорный труд делают чудеса. И она ни за что не будет останавливаться!Друзья, спасибо за поддержку! Не сидите дома, воплощайте свои мечты. И танцуйте, танцуйте!", - говорится в сообщении.

Кроме того, реакция соцсетей оказалась также преимущественно позитивной. Пользователи соцсетей также решили поддержать Кравец, и пишут почти все хорошее, за исключением нескольких случаев.

"ЛЕНОЧКА ТИ НАША ЗІРОЧКА!!! МИ КОХАЕМО ТЕБЕ. ЖДЕМ ТЕБЕ В НАШІХ УЛЮБЛЕНИХ КОНЦЕРТАХ. ТАНЦІ БЕЗ ТЕБЕ НЕ ЦІКАВІ", "Лена, Вы прекрасна !", "Умница и красавица", "Елена вы танцевали прекрасно, ваша пара супер классная!!", "

Лена-фу,фуправильно,что выгнали", "Шикарна", "Самая лучшая", "Красотка", "Очень жаль что ушла с проэкта", "Олена ви просто молодець", "Елена лучшая. Тяжело осознать, что теперь ты не будешь больше ждать ее танцев, но жду хотя бы на болконе", "І мали не ви покинути шоу!!!!", "Ви довели що старе покоління може втерти носа новому!!!!", - пишут в комментариях.

Танці з зірками 2019 12 выпуск смотреть онлайн 10-11-2019: Елена Кравец и Макс Леонов:

Ранее сеть поразил очень откровенный танец Ксении Мишиной и Евгения Кота.