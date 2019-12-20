Нацсовет проверит канал НАШ из-за трансляции пресс-конференции Путина

Основной темой трансляции является информация негативного характера, посчитали в Нацсовете.
Национальный сонет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о внеплановой выездной проверке ООО НАШ 365 (спутниковая версия телеканала НАШ).
Как подчеркивается в сообщении на сайте Нацсовета, решение о проверке принято на основании мониторинга, проведенного 19 декабря 2019 года.
В частности, 19 декабря в эфире телеканала была зафиксирована трансляция пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина (в 13:08), которая сопровождалась плашкой "Москва. Вживую", с одновременной прямой трансляцией с улицы Крещатик в Киеве, протитрованной плашкой "Нацкорпус перекрыл Крещатик".
"Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Нацсовета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью", - считают в Нацсовете.
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По мнению госрегулятора такие факты имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения, радиовещания и информации. По результатам проверки регулятор примет соответствующее решение.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Нацсовет решил внепланово проверить канал NewsOne.