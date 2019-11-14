"Усмиряли восставший Донбасс": Нацсовет внепланово проверит канал NewsOne

На заявления в эфире канала NewsOnе обратили внимание в Нацсовете

Внеплановая проверка телеканала NewsOne назначена решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как подчеркнули в пресс-службе Нацсовета, 5 ноября в прямом эфире телеканала во время трансляции передачи Я так думаю ведущий Руслан Коцаба нарушил законы Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

"Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда деть. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевская власть должна признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности", - сказал Коцаба.

В Нацсовете уверены, что ведущий выражал информацию, которая может быть "использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины", поэтому планируется принять решение относительно лицензиата на основании всех изученных обстоятельств.

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Напомним, 2 октября Национальный совет по радио и теле вещанию потребовал от Окружного админсуда лишить телеканал лицензии. А 17 октября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены собственников информтелеканалов и обеспечения противодействия российскому информационному влиянию.